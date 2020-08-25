Мясников оценил выводы немецких врачей об интоксикации Навального
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале призвал не торопиться с выводами относительно ситуации с Алексеем Навальным. Берлинская клиника "Шарите" заявила, что по результатам диагностики, у Навального отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.В источнике
Это я не к тому, чтобы утверждать — наш самый известный оппозиционер отравился удобрениями, нет конечно. Просто для иллюстрации того, что случай тем не менее в клинической практике рутинный. Когда из случая с Навальным будут делать нового Скрипаля — надо об этом помнить.
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