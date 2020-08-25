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РИА Новости
РИА Новости

Мясников оценил выводы немецких врачей об интоксикации Навального

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале призвал не торопиться с выводами относительно ситуации с Алексеем Навальным. Берлинская клиника "Шарите" заявила, что по результатам диагностики, у Навального отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.В источнике
Александр Мясниковврач
Это я не к тому, чтобы утверждать — наш самый известный оппозиционер отравился удобрениями, нет конечно. Просто для иллюстрации того, что случай тем не менее в клинической практике рутинный. Когда из случая с Навальным будут делать нового Скрипаля — надо об этом помнить.
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ФАН

Мясников оценил заключение немецких врачей об интоксикации Навального

ФАН03:19
Lenta.ru

Доктор Мясников прокомментировал произошедшее с Навальным

Lenta.ru17:11
Московский Комсомолец

Доктор Мясников о Навальном: лекарства или яд - пока не ясно

Московский Комсомолец18:51
Комсомольская правда

«Хотели бы убить - убили бы»: Доктор Мясников рассказал, где Навальный мог принять отраву

Комсомольская правда17:27
Царьград

Доктор Мясников предупредил Навального: "Не поел, выпил лишнего - и передоз!"

Царьград20:15
URA.Ru

Доктор Мясников прокомментировал немецкий диагноз Навального

URA.Ruвчера в 16:53
ИА Красная Весна

Мясников пояснил, что могло спровоцировать «рутинное» отравление Навального

ИА Красная Веснавчера в 16:13

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
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Брат Навального раскритиковал главврача омской БСМП № 1

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МР7.рувчера в 14:18
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Газета.Ru02:19
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Проблемы амурской медицины обсудили на селекторе с министром здравоохранения РФ

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