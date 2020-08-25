Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
"Смысл в том, что ситуация с этими "синапсами" проявляется именно клинически, то есть специфичным симптомокомплексом", — написал Мясников в "Телеграме
".
Российский Диалог05:46
Подробнее о событии
ФАН

Мясников оценил заключение немецких врачей об интоксикации Навального

ФАН03:19
Царьград

«Бред? Отчего же»: Военкор намекнул на «боевую фармацевтику» в истории с Навальным

Царьград04:51
РБК

Ярмыш назвала чушью слова доктора Мясникова об отравлении Навального

РБК04:30
ИА Красная Весна

Ярмыш раскритиковала мнение доктора Мясникова об отравлении Навального

ИА Красная Весна04:55
Комсомольская правда

«Хотели бы убить - убили бы»: Доктор Мясников рассказал, где Навальный мог принять отраву

Комсомольская правда17:27
Lenta.ru

Доктор Мясников прокомментировал произошедшее с Навальным

Lenta.ru17:11
URA.Ru

Доктор Мясников прокомментировал немецкий диагноз Навального

URA.Ruвчера в 16:53

Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального

В заявлении немецких врачей по диагнозу основателя ФБК Алексея Навального для российских специалистов нет ничего нового, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости06:05

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
1,5K

Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.рувчера в 15:58
895

В Евросоюзе отказались считать протесты в Белоруссии выбором между РФ и ЕС

Замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид не согласилась с тезисом, что события в Белоруссии следует трактовать как выбор страны между Европейским союзом и Российской Федерацией.
Московский Комсомолец05:59

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
2K

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русскомвчера в 09:19
94