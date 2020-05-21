с чего всё началось

Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов — якобы, если Вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред.

Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики. Его слова приведены на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.

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