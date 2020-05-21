Коронавирус
RT на русскомМясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики. Его слова приведены на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.
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Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов — якобы, если Вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред.
с чего всё началось
«Бредом» назвал врач и телеведущий Александр Мясников информацию о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей, сообщается на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.Известиявчера в 23:12
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Доктор Мясников развеял придуманный «теоретиками заговора» миф о ношении масок
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