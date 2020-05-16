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Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России. Соответствующее заявление он сделал в эфире "России 24". Мясников выразил мнение, что минимальная смертность среди российских пациентов смущает другие страны.

Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ

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