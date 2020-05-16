Сравнивать показатели летальных случаев всего за один месяц не совсем корректно. Это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций.

Мясников отметил, что похожая статистика зафиксирована и в других странах, где смертность от новой коронавирусной инфекции ниже, чем общий прирост летальных случаев. Он подчеркнул, что в России вскрытие умерших с подозрением на коронавирус производится в 100% случаев.

Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России

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