Коронавирус
Мойка78Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России
Мясников отметил, что похожая статистика зафиксирована и в других странах, где смертность от новой коронавирусной инфекции ниже, чем общий прирост летальных случаев. Он подчеркнул, что в России вскрытие умерших с подозрением на коронавирус производится в 100% случаев.
Читать в источнике
Оценить121
Сравнивать показатели летальных случаев всего за один месяц не совсем корректно. Это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций.
Подробнее о событии
Показать все источники
Доктор Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России
Комсомольская правда00:14
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Общество
В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом
Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:39
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ 14 мая в 23:40
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Происшествия
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
Здоровье
В Петербурге умер врач, заболевший коронавирусом
Заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга №31 Виктор Парафило умер в возрасте 71 года от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на сайте учреждения.
Gazeta.SPb 02:21
Политика
США частично возобновят финансирование ВОЗ
Администрация президента США Дональда Трампа готова частично возобновить финансирование Всемирной организации здоровья (ВОЗ), которое было прекращено в апреле из-за «провала» ВОЗ в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 00:12
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 14 мая в 15:57
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
Общество
Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
Общество
Скворцова заявила о выходе на плато по коронавирусу в России
Скворцова отметила, что пока трудно прогнозировать, какой период времени Россия будет находиться на стабильном уровне, но "его можно называть плато".
RuNews24.ru вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева: «Муж рэп читает, а диалог поддерживать уже сложнее»
«Муж умеет читать рэп, а вот диалог поддерживать ему уже сложнее», — пошутила Анастасия.
StarHit.ru вчера в 19:40
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
РИА Новости 02:30
Происшествия
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Общество
Число новых случаев коронавируса за сутки в России стало самым низким с 1 мая
Количество новых случаев за сутки в Москве стало самым низким с 30 апреля, а суточный прирост составил 2,6 процента против 3,6 процента днем ранее.
Вести.Ru 04:15
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
Футбол
Матчи российской Премьер-лиги возобновятся 21 июня
Сообщается, розыгрыш турнира возобновится 21 июня. При этом, командам разрешат делать по 5 замен за матч.
Vprognoze.ru вчера в 06:52
Происшествия
В Тульской области скончались две пациентки с коронавирусом
Тула, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Две пациентки с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, об этом 15 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 03:52
Авто
Tesla планирует обрушить цены на электрокары
Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс вчера в 00:03
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
В Мурманской области выявлено 93 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено подтвержденных случаев коронавирусной инфекции CoViD-19 – 9 200 в 83 регионах.
Kursk.com 03:50
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
Общество
В Москве от коронавируса вылечились уже более 26 тысяч человек
Еще 1 470 человек вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:04
Шоу-бизнес
Гвинет Пэлтроу поделилась фото 16-летней красавицы-дочери
Поклонники отметили сходство Эппл Мартин со звездной мамой.
Wday.ru 01:30
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Хоккей
Строительство «Арены Омск» может сорваться
В Омске строительство "Арены Омск" из-за ситуации с коронавирусом может сорваться.
Пишет Омск вчера в 11:11
Транспорт
Маршрутки частично возвращают на улицы Волгограда
По измененной схеме станут работать и маршрутки №56, которые будут следовать от Жилгородка до поселка Нижние Баррикады без проезда по улицам Землячки, Исторической и проспекту Жукова.
Высота 102 00:41