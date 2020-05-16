Коронавирус

Мойка78Мойка78Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России

Мясников отметил, что похожая статистика зафиксирована и в других странах, где смертность от новой коронавирусной инфекции ниже, чем общий прирост летальных случаев. Он подчеркнул, что в России вскрытие умерших с подозрением на коронавирус производится в 100% случаев.
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Александр Мясников
Сравнивать показатели летальных случаев всего за один месяц не совсем корректно. Это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций.
— Александр Мясников, врачURA.Ru вчера в 21:59

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Мясников ответил на публикации о смертности от COVID-19 в России

РБК02:38

Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России

РИА Новостивчера в 20:55

Мясников развеял слухи о заниженной смертности от COVID-19 в России

Российская газетавчера в 23:20

Доктор Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России

Комсомольская правда00:14

Доктор Мясников развеял слухи о сокрытии смертей от COVID-19

URA.Ruвчера в 21:59

Мясников отреагировал на обвинения в занижении данных по коронавирусу в России

Lenta.ruвчера в 21:49

Мясников опроверг заявления о занижении смертности от COVID-19 в России

Известиявчера в 23:38
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Общество

В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом

Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:39
14
Кино

Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ 14 мая в 23:40
19
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
1,6K
Происшествия

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
27
Здоровье

В Петербурге умер врач, заболевший коронавирусом

Заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга №31 Виктор Парафило умер в возрасте 71 года от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на сайте учреждения.
Gazeta.SPb 02:21
4
Политика

США частично возобновят финансирование ВОЗ

Администрация президента США Дональда Трампа готова частично возобновить финансирование Всемирной организации здоровья (ВОЗ), которое было прекращено в апреле из-за «провала» ВОЗ в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 00:12
4
Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
177
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 14 мая в 15:57
180
Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
779
Общество

Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
131
Общество

Скворцова заявила о выходе на плато по коронавирусу в России

Скворцова отметила, что пока трудно прогнозировать, какой период времени Россия будет находиться на стабильном уровне, но "его можно называть плато".
RuNews24.ru вчера в 09:20
398
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева: «Муж рэп читает, а диалог поддерживать уже сложнее»

«Муж умеет читать рэп, а вот диалог поддерживать ему уже сложнее», — пошутила Анастасия.
StarHit.ru вчера в 19:40
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
2,6K
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи

РИА Новости 02:30
7
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
3,2K
Общество

Число новых случаев коронавируса за сутки в России стало самым низким с 1 мая

Количество новых случаев за сутки в Москве стало самым низким с 30 апреля, а суточный прирост составил 2,6 процента против 3,6 процента днем ранее.
Вести.Ru 04:15
4
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
895
Общество

МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
608
Футбол

Матчи российской Премьер-лиги возобновятся 21 июня

Сообщается, розыгрыш турнира возобновится 21 июня. При этом, командам разрешат делать по 5 замен за матч.
Vprognoze.ru вчера в 06:52
63
Происшествия

В Тульской области скончались две пациентки с коронавирусом

Тула, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Две пациентки с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, об этом 15 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 03:52
21
Авто

Tesla планирует обрушить цены на электрокары

Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс вчера в 00:03
102
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
108
Общество

В Мурманской области выявлено 93 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено подтвержденных случаев коронавирусной инфекции CoViD-19 – 9 200 в 83 регионах.
Kursk.com 03:50
276
Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
17
Общество

В Москве от коронавируса вылечились уже более 26 тысяч человек

Еще 1 470 человек вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:04
346
Шоу-бизнес

Гвинет Пэлтроу поделилась фото 16-летней красавицы-дочери

Поклонники отметили сходство Эппл Мартин со звездной мамой.
Wday.ru 01:30
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
1,2K
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
2,1K
Хоккей

Строительство «Арены Омск» может сорваться

В Омске строительство "Арены Омск" из-за ситуации с коронавирусом может сорваться.
Пишет Омск вчера в 11:11
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Транспорт

Маршрутки частично возвращают на улицы Волгограда

По измененной схеме станут работать и маршрутки №56, которые будут следовать от Жилгородка до поселка Нижние Баррикады без проезда по улицам Землячки, Исторической и проспекту Жукова.
Высота 102 00:41
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Как работают Яндекс.Новости?
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