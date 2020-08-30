Мясников поблагодарил спасших жизнь Навальному омских врачей
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Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к омским коллегам, к которым поступил оппозиционер Алексей Навальный, и поблагодарил их за то, что те спасли жизнь политику. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.В источнике
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Мясников обратился к спасшим Навального врачам и рассказал о «гневе Бога»
Московский Комсомолецвчера в 14:17