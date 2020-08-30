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РБК
РБК

Мясников поблагодарил спасших жизнь Навальному омских врачей

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к омским коллегам, к которым поступил оппозиционер Алексей Навальный, и поблагодарил их за то, что те спасли жизнь политику. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.В источнике
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News.ru

Доктор Мясников обратился к врачам, лечившим Навального

News.ruвчера в 12:46
ИА Красная Весна

Омские врачи, а не немецкие, спасли жизнь Навального — Мясников

ИА Красная Весна02:57
Царьград

«Первый час» спас жизнь Навальному. Доктор Мясников о схеме лечения и благодарности немецких врачей

Царьград03:49
Московский Комсомолец

Мясников обратился к спасшим Навального врачам и рассказал о «гневе Бога»

Московский Комсомолецвчера в 14:17
БК55

Доктор Мясников — омским врачам: «Мы вами гордимся!»

БК5503:27
URA.Ru

Доктор Мясников записал видеообращение к омским врачам Навального

URA.Ruвчера в 12:36
РИА Новости

Мясников обратился к спасшим Навального врачам

РИА Новостивчера в 12:31

Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем
РИА Новости03:31

Суд в Иваново арестовал Ису Эдильсултанова на два месяца

Как писал "Кавказский узел", силовики, расследующие дело о мошенничестве, задержали в Крыму представителя главы Чечни в Ивановской области Ису Эдильсултанова 26 августа и доставили в Иваново.
Кавказский узелвчера в 14:07
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Samsung расширяет производственные мощности в комплексе Пхёнтхэк

Сообщая о начале серийного выпуска чипов памяти LPDDR5 DRAM плотностью 16 Гбит, компания Samsung также сообщила о расширении производственных мощностей в комплексе Пхёнтхэк (Pyeongtaek), Южная Корея, где освоен выпуск этой продукции.
iXBT.com04:11

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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Панские газы: Польша мечтает о собственной энергетической империи

Польша связывает с грядущим введением в строй GIPL создание собственной энергетической империи, которая, как надеются в Варшаве, установит контроль над энергетикой восточноевропейского региона, существенно потеснив «Газпром».
Известия17:02
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База данных «СПАРК»: Управление делами президента потратило почти 245 миллионов рублей на государственные награды

Управление делами президента потратило почти 245 миллионов рублей на государственные награды, сообщает сайт «МБХ медиа» со ссылкой на базу данные «СПАРК».
Эхо Москвы03:31

Пелоси заявила, что Россия больше других вмешивается в выборы в США

Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАССвчера в 16:59
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