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РИА Новости
РИА Новости

Мясников обратился к спасшим Навального врачам

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к коллегам из омской больницы, лечившим блогера Алексея Навального. Медик опубликовал видеоролик в своем телеграм-канале. Он поблагодарил омских врачей за спасение жизни Навального.В источнике
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News.ru

Доктор Мясников обратился к врачам, лечившим Навального

News.ruвчера в 12:46
Московский Комсомолец

Мясников обратился к спасшим Навального врачам и рассказал о «гневе Бога»

Московский Комсомолецвчера в 14:17
ИА Красная Весна

Доктор Мясников выступил с обращением к спасавшим Навального врачам

ИА Красная Веснавчера в 12:58
Царьград

Что спасло Навальному жизнь? Мясников вскрыл неудобную правду о врачах

Царьград20:07
URA.Ru

Доктор Мясников записал видеообращение к омским врачам Навального

URA.Ruвчера в 12:36
РИА Новости

Мясников обратился к спасшим Навального врачам

РИА Новостивчера в 12:31
Петербургский дневник

«Вы ему спасли жизнь, а не немецкие врачи»: Мясников обратился к омским медикам

Петербургский дневниквчера в 12:23

Замглавы делегации Украины в ТКГ: особый статус нужно дать всему Донбассу

«Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов (оккупированные Украиной территории ДНР и ЛНР -ИА REGNUM), а лучше, всего Донбасса», — заявил Фокин.
REGNUM01:22

Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомости28 августа в 15:42
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В центр Минска стягиваются колонны из спецтехники и автозаков

Колонна двигалась около 7 часов утра (совпадает с московским) по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии, где днем белорусская оппозиция намерена провести большую протестную акцию.
ТАСС02:16

В Екатеринбурге арестованы участники протестов в сквере у театра Драмы, защищавшие строительство храма

Роман Коротков, Александр Саулин, Айказ Манукян и Александр Этвиш стали фигурантами "уголовки" о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и о понуждении к совершению сделки по трём эпизодам.
Накануне.Ru02:35
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