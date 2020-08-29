Мясников обратился к спасшим Навального врачам
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Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к коллегам из омской больницы, лечившим блогера Алексея Навального. Медик опубликовал видеоролик в своем телеграм-канале. Он поблагодарил омских врачей за спасение жизни Навального.В источнике
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