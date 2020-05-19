Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE». Мясников напомнил, что в случае заболевания коронавирусом антитела можно выявить только через 10-12 дней после заражения.
Читать в источнике
Комментировать65
с чего всё началось
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале
 «Соловьев LIVE».
Lenta.ruвчера в 18:36

Подробнее о событии

«Кому положено умереть — помрут». Глава информцентра по коронавирусу о смертности от COVID-19

Дождьвчера в 17:10

Доктор Мясников объяснил фразу «кому положено умереть — умрут»

URA.Ru01:36

Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»

Lenta.ruвчера в 18:36

Доктор Мясников заявил, что от коронавируса умрут те, «кому положено»

Московский Комсомолец01:44

«Кому положено умереть — помрут» — глава инфоцентра по коронавирусу Мясников о смертях во время эпидемии

Медиазонавчера в 15:39

Доктор Мясников: Кому положено умереть — все равно умрут

Росбалтвчера в 13:18

Доктор Мясников: «Коронавирус возьмет свое. Все переболеем. Кому положено умереть — умрут»

Комсомольская правдавчера в 11:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
2,7K
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
2,9K
Гаджеты

Камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ стоит $20

Китайская компания Xiaomi анонсировала «умную» камеру видеонаблюдения Mi Camera SE PTZ, предназначенную для использования внутри помещений.
3DNews 00:03
Происшествия

В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску

Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
ИА Красная Весна 02:30
2
Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
49
Здоровье

На Южном Урале число жертв пандемии достигло 22

Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.
Российская газета вчера в 02:17
71
Происшествия

Лестничные пролеты рухнули в жилом доме в Энгельсе

ЧП произошло около 07:30 утра среды, 20 мая, в четырехэтажном доме №35 в Летном городке — здесь обрушились лестничные марши со второго по четвертый этаж.
Вести.Ru 01:58
43
Происшествия

КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
3
Политика

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
44
Армия и оружие

Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
РИА Новости вчера в 23:53
2
Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:35
738
Общество

Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru вчера в 09:53
57
Общество

Владелец ответил на арест бренда Stolichnaya по делу ЮКОСа

«Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании «ЮКОС» и Российской Федерации неправомерным.
РБК 18 мая в 05:31
2,2K
Общество

Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
19
Общество

Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube

Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56
149
Общество

В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195

Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 44, общее количество случаев составило 1195, сообщает правительство региона.
РИА Новости 18 мая в 02:29
127
Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
811
Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
110
Здоровье

Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом

Более 540 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.
RT на русском 00:55
12
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
559
Экономика

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ 18 мая в 12:31
9
Здоровье

Горздрав Екатеринбурга объяснил отмену планового приема в больницах

Как сообщало ИА Красная Весна, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что, несмотря на особый режим, уже 19 мая в регионе начнется прием «во всех государственных и муниципальных больницах», однако этого не произошло.
ИА Красная Весна 02:47
Общество

Большинство россиян не делают ошибки в произношении слов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявил, сколько россиян не делают ошибок в произношении различных слов.16 мая сотрудники организации провели телефонный опрос, в котором участвовали 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.
Вечерняя Москва 02:01
1
Экономика

Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель

Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб.
РБК 03:00
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
691
Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
151
Политика

Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США

Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru вчера в 16:45
80
Политика

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
146
Здоровье

В Самарской области в 4 раза выросла заболеваемость пневмонией

Специалисты с тревогой отмечают четырехкратное увеличение показателя заболеваемости внебольничной пневмонией по сравнению со среднемноголетним показателем.
СитиТрафик вчера в 14:21
5
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
215
Как работают Яндекс.Новости?
Главное