с чего всё началось

Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE». Мясников напомнил, что в случае заболевания коронавирусом антитела можно выявить только через 10-12 дней после заражения.

Общество Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм «По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости». 2,7K

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 2,9K

Гаджеты Камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ стоит $20 Китайская компания Xiaomi анонсировала «умную» камеру видеонаблюдения Mi Camera SE PTZ, предназначенную для использования внутри помещений.

Происшествия В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон. 2

Общество Сбербанк выявил новые схемы мошенничества Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов. 49

Происшествия Лестничные пролеты рухнули в жилом доме в Энгельсе ЧП произошло около 07:30 утра среды, 20 мая, в четырехэтажном доме №35 в Летном городке — здесь обрушились лестничные марши со второго по четвертый этаж. 43

Политика В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем. 44

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. 738

Общество Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств. 57

Общество Владелец ответил на арест бренда Stolichnaya по делу ЮКОСа «Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании «ЮКОС» и Российской Федерации неправомерным. 2,2K

Общество Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд. 149

Общество В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195 Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 44, общее количество случаев составило 1195, сообщает правительство региона. 127

Политика Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные". 110

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 559

Экономика Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей. 9

Здоровье Горздрав Екатеринбурга объяснил отмену планового приема в больницах Как сообщало ИА Красная Весна, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что, несмотря на особый режим, уже 19 мая в регионе начнется прием «во всех государственных и муниципальных больницах», однако этого не произошло.

Общество Большинство россиян не делают ошибки в произношении слов Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявил, сколько россиян не делают ошибок в произношении различных слов.16 мая сотрудники организации провели телефонный опрос, в котором участвовали 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. 1

Экономика Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб.

Политика Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. 80