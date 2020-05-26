Общество
РБКМясников предупредил о вреде антибактериального мыла
Для ежедневного применения достаточно обычного мыла, а антибактериальное мыло следует оставить для специфического применения. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». «Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
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с чего всё началось
25 мая в эфире телеканала «Россия 1» медик объяснил, что частое мытье рук таким мылом может привести к тому, что организм прекратит реагировать на антибиотики.Известия00:56
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Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Технологии
Эксперт назвал бесполезные функции смартфонов
Эксперт рассказал, что многие функции смартфонов, которые добавляет в них разработчик, могут быть бесполезными.
Невские Новости 00:25
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
Pravda.Ru вчера в 12:20
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Экономика
Китай осознал, что находится в положении «холодной войны» с США
Китай постепенно переходит к «опоре на собственные силы» («полная система внутреннего потребления»), но на этот раз в расчете на собственные высокие технологии в стремлении сделать их целиком независимыми от импортных составляющий и технических решений, прежде всего от США.
Новостной фронт 02:23
Происшествия
В Оренбургской области нашли тело пропавшего трехлетнего ребенка
Водолазы аварийно-спасательной службы обнаружили в реке тело трехлетнего мальчика, поиски которого велись с понедельника в Пономаревском районе Оренбургской области.
ТАСС 01:43
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
26 мая, около 5 утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Правительство России начнёт поэтапно снимать ограничительные меры в сфере внутреннего туризма с 1 июня.
RT на русском вчера в 10:11
Кино
Джеймс Мэнголд назначен режиссером «Индианы Джонса 5»
Пятый фильм о приключениях знаменитого археолога Индианы Джонса действительно снимет режиссер Джеймс Мэнголд.
Kinonews.ru вчера в 15:49
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
РИА Новости 02:15
Общество
Рособрнадзор обнародовал расписание ЕГЭ-2020
На 29 и 30 июня запланированы предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры, чтобы основная волна ЕГЭ прошла без сбоев, сообщает Рособрнадзор со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
НДН.инфо вчера в 22:15
Общество
«Рот Фронт» подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашки»
Российская кондитерская фабрика "Рот Фронт" подала в суд на украинскую компанию Roshen из-за этикетки конфет.
РИА Новости 02:30
Здоровье
79 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Алтайском крае
По данным на 26 мая, в Алтайском крае за последние сутки зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19.
Алтайская правда 01:35
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
Общество
Девочку, с рождения жившую в больнице, забрали в семью
Дождь вчера в 01:45
Авто
Rolls-Royce выпустил масштабную модель за 2 миллиона рублей
Стоимость масштабного Rolls-Royce Cullinan варьируется от 17 до 27 тысяч долларов.
Somanyhorses вчера в 12:10
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Политика
В США спрогнозировали вероятность войны Украины с Россией из-за Крыма
Потенциальной причиной для вооруженного конфликта между Россией и Украиной может стать критическая нехватка воды в Крыму.
Профиль вчера в 18:51
Происшествия
В Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 26 мая 2020, 06:18 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
REGNUM вчера в 23:18
Технологии
Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете
Evo-rus.com вчера в 10:34
Фигурное катание
Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok
Видеофрагмент из показательного номера "Лара Крофт" олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров.
Реальное время вчера в 06:11
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Здоровье
В Бурятии локализован кижингинский очаг коронавируса
Как сообщила сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, распространение коронавирусной инфекции в Кижингинском районе остановлено.
Номер один 01:23
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
Гаджеты
Sony назвала цену и дату продаж нового Xperia 1 II
Экономика сегодня вчера в 08:38
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Кино
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC
В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.
Российская газета вчера в 07:47