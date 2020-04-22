Коронавирус
ИзвестияМясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
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Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз.
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Армия и оружие
В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:12
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RT на русском вчера в 17:31
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В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 20 апреля в 15:39
Общество
Собянин ввел новые ограничения для москвичей из-за коронавируса
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Газета.Ru вчера в 09:16
Армия и оружие
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Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
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ТАСС 19 апреля в 18:52
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Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Экономика
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Современный Предприниматель вчера в 03:21
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $16 за баррель, до уровня декабря 1999 года.
Коммерсантъ 00:02
Кино
Кевин Смит: сиквел «Лоботрясов» будет иметь много общего с оригиналом
Лос-Анджелес, США, 22 апреля 2020, 07:50 — REGNUM У продолжения комедии «Лоботрясы» (Mallrats) будет много общего с оригинальным фильмом, который Кевин Смит снял в 1995 году.
REGNUM 00:50
Здоровье
В США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
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Сенат США одобрил выделение 500 миллиардов на поддержку экономики
Американские сенаторы одобрили очередной пакет мер, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса в США.
Российская газета вчера в 19:35
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
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REGNUM 00:21
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Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
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Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
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Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
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В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
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3DNews вчера в 23:16
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В Оренбуржье возбудили дело после избиения женщиной младенца
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Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
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Свой поступок Кадыров назвал советом местным жителям, которые ранее во время заседания оперативного штаба просили открыть парикмахерские.
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Дочь Заворотнюк показала видео празднования Пасхи в подмосковном доме
Суть событий 20 апреля в 02:01
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Врач назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал "пугающей" ситуацию с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии, передает РИА "Новости".
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