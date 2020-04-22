Коронавирус

ИзвестияИзвестияМясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
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Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе пика COVID-19

РЕН ТВ23:04

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

News.ru21:31

Доктор Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику коронавируса в России

Lenta.ru21:59

Доктор Мясников заявил, что ошибся с прогнозом пика коронавируса в России

ФАН21:56

Доктор Мясников рассказал об ошибочном прогнозе по коронавирусу

Взгляд.ру21:39

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Известия22:56

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19

РИА Новости21:10
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
3,5K
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
10K
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости 05:41
4,5K
Религия

В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин

В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
РБК 09:59
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Шоу-бизнес

Врач рассказал, чем и как Анастасию Заворотнюк лечили от глиобластомы

Врачи разрешили актрисе покинуть стены больницы в Барвихе, где до недавнего времени лечили знаменитость. У нее диагностирована глиобластома.
Комсомольская правда 22:30
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Армия и оружие

Сирийские ЗРК «Бук» впервые нанесли удар по израильским F-16

Avia.pro 01:30
2
Авто

В России вновь отзывают Mercedes-Benz G-Class

110km.ru 06:41
9
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК 23:13
162
Общество

Дистанционное обучение школьников Иркутской области продлят до 25 мая

Министерство образования Иркутской области рекомендовало школам по некоторым предметам продлить дистанционное обучение до 25 мая.
Байкал24 22:12
2
Космос

Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал

Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 09:54
5
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 20:10
117
Общество

Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди

Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец 22:36
39
Общество

В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека

Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
69
Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
93
Общество

Соловьев навсегда выгнал Ковтуна из своего шоу

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале «Россия 1» навсегда выгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
ФАН 19:20
17
Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
760
Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

Газета.Ru 07:05
1,9K
Общество

Безработные тюменцы получат 3000 рублей на каждого ребенка

Жители Тюменской области, потерявшие работу, получат дополнительно по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Тюменская область сегодня 01:00
97
Армия и оружие

Новые районы ливийской столицы перешли под контроль армии Хафтара

Слово и Дело 06:28
Армия и оружие

В Амурской области прошли учения дальней авиации

REGNUM вчера в 22:08
Религия

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке платежей за ЖКУ до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей .
Znak.com 09:04
876
Энергетика

Трамп: США могут отказаться от нефти из Саудовской Аравии

Дональд Трамп, президент США, предполагает, что Америка может прекратить закупку нефти у Саудовской Аравии.
ToDay News Ufa 08:12
25
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
16
Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая

Деловое.ТВ 15:53
24
Политика

«Коммерсант» узнал возможные даты голосования по Конституции

В качестве возможных дат власти обсуждали 24 июня или 8 июля. Об этом журналистам рассказали близкие к администрации президента источники.
URA.Ru 21:03
Общество

Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
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Происшествия

Начальник соцзащиты в Тынде устроила на работу «мертвые души»

В Тынде 45-летняя руководитель управления соцзащиты населения попалась на присвоении и подлоге служебных документов.
ИА Порт Амур 21:18
Общество

Свердловским туристам запретили курить в обсерваторе

Екатеринбург, 21 апреля 2020, 23:27 — REGNUM В обсерваторе под Асбестом (Свердловская область) запретили курить уральским туристам, пребывающим на карантине.
REGNUM 16:53
6
Общество

Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп не исключает расторжения торговой сделки с Китаем в случае ее неисполнения Пекином в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.
ТАСС 20:20
Технологии

Объявлена дата старта тестирования на антитела в России

Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
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Мясников Александр Леонидович
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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