Коронавирус
ИзвестияМясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
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Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник 20 апреля в 12:24
Транспорт
В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
Технологии
Mail.ru Group запускает продажи умной колонки «Капсула»
Mail.ru Group в среду открывает продажи умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся".
ТАСС 01:24
Армия и оружие
Назван возможный срок поступления ПВО «Гибка-С» в войска
Машины разведки и управления для мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Гибка-С" могут передать в войска в 2021 году.
Газета.Ru 20 апреля в 21:15
Происшествия
Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму
Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал.
Московский Комсомолец вчера в 17:14
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель.
Российская газета 01:21
Экономика
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Цены производителей на соль не изменились: средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3500 рублей, это сопоставимо с уровнем двухлетней давности и до сих пор остается самой низкой на пищевую соль в мире, заявил "Руспродсоюз".
Интерфакс 02:14
Общество
В Росстате назвали соотношение числа мужчин и женщин в России
На начало 2020 года в России на тысячу женщин приходилось 866 мужчин.
Российская газета 01:51
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru 20 апреля в 23:55
Общество
Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции
Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия.
РБК вчера в 17:01
Транспорт
За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку
За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку Тотальный контроль за гражданами, передвигающимися по городу на автомобилях и мотоциклах, с помощью дорожных камер вводится с 22 апреля в Москве.
Коммерсантъ вчера в 15:12
Религия
Патриарх Кирилл попросил отсрочку по коммунальным платежам для РПЦ
«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей»,— написал патриарх.
Новый Калининград.Ru вчера в 14:25
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического рекорда
Чита.Ру вчера в 09:59
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии
В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Газета.Ru 19 апреля в 15:26
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Футбол
Мостовой считает, что людей не касаются цены на нефть
Футболист признал, что в результате падения цен на нефть некоторые люди потеряли миллиарды, но отметил, что есть вещи и пострашнее.
RT на русском вчера в 07:32
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
Общество
Во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов
На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
РБК 00:00
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Общество
Новокузнецк лидирует по числу заболевших коронавирусом в Кузбассе
Сегодня стало известно о новых случаях заболевания. Оперштаб сообщил сегодня утром об 11 заболевших в регионе за последние стуки.
ВашГород.ру 01:30
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru вчера в 07:10
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия вчера в 02:08
Общество
В Минобрнауки назвали сроки начала приемной кампании в вузах
Приемная кампания в российских вузах начнется после того, как появятся результаты последнего Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Известия 02:17
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Происшествия
Ректор Казанского НИТУ стал фигурантом уголовного дела
Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ).
BFM.ru вчера в 14:52
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10