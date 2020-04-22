Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 137

Здоровье Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад. 827

Транспорт В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 51

Происшествия Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал. 8

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель. 3

Экономика Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса Цены производителей на соль не изменились: средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3500 рублей, это сопоставимо с уровнем двухлетней давности и до сих пор остается самой низкой на пищевую соль в мире, заявил "Руспродсоюз". 80

Общество Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия. 14

Транспорт За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку Тотальный контроль за гражданами, передвигающимися по городу на автомобилях и мотоциклах, с помощью дорожных камер вводится с 22 апреля в Москве.

Религия Патриарх Кирилл попросил отсрочку по коммунальным платежам для РПЦ «Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей»,— написал патриарх. 895

Общество Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». 1,3K

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,3K

Футбол Мостовой считает, что людей не касаются цены на нефть Футболист признал, что в результате падения цен на нефть некоторые люди потеряли миллиарды, но отметил, что есть вещи и пострашнее.

Технологии Fortnite неожиданно появилась в Google Play Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа. 3

Общество Во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются. 27

Общество В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию. 762

Общество Новокузнецк лидирует по числу заболевших коронавирусом в Кузбассе Сегодня стало известно о новых случаях заболевания. Оперштаб сообщил сегодня утром об 11 заболевших в регионе за последние стуки. 1

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Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 3,6K

Общество В Минобрнауки назвали сроки начала приемной кампании в вузах Приемная кампания в российских вузах начнется после того, как появятся результаты последнего Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб. 1,3K