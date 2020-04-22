Коронавирус

ИзвестияИзвестияМясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
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Эксперт рассказал, когда в России пойдет на спад пандемия коронавируса

ТАСС01:04

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

News.ruвчера в 21:31

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Известиявчера в 22:56

Доктор Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 21:59

Доктор Мясников рассказал об ошибочном прогнозе по коронавирусу

Взгляд.рувчера в 21:39

Доктор Мясников признал ошибочность своего прогноза о пике эпидемии

РБКвчера в 23:42

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

РИА Новостивчера в 21:10
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Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
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Здоровье

Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету

Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник 20 апреля в 12:24
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Транспорт

В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков

В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
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Технологии

Mail.ru Group запускает продажи умной колонки «Капсула»

Mail.ru Group в среду открывает продажи умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся".
ТАСС 01:24
3
Армия и оружие

Назван возможный срок поступления ПВО «Гибка-С» в войска

Машины разведки и управления для мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Гибка-С" могут передать в войска в 2021 году.
Газета.Ru 20 апреля в 21:15
3
Происшествия

Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму

Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал.
Московский Комсомолец вчера в 17:14
8
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель.
Российская газета 01:21
3
Экономика

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Цены производителей на соль не изменились: средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3500 рублей, это сопоставимо с уровнем двухлетней давности и до сих пор остается самой низкой на пищевую соль в мире, заявил "Руспродсоюз".
Интерфакс 02:14
80
Общество

В Росстате назвали соотношение числа мужчин и женщин в России

На начало 2020 года в России на тысячу женщин приходилось 866 мужчин.
Российская газета 01:51
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru 20 апреля в 23:55
476
Общество

Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции

Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия.
РБК вчера в 17:01
14
Транспорт

За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку

За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку Тотальный контроль за гражданами, передвигающимися по городу на автомобилях и мотоциклах, с помощью дорожных камер вводится с 22 апреля в Москве.
Коммерсантъ вчера в 15:12
Религия

Патриарх Кирилл попросил отсрочку по коммунальным платежам для РПЦ

«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей»,— написал патриарх.
Новый Калининград.Ru вчера в 14:25
895
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Lenta.ru 01:56
932
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического рекорда

Чита.Ру вчера в 09:59
1K
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
1,3K
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии

В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Газета.Ru 19 апреля в 15:26
1,9K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,3K
Футбол

Мостовой считает, что людей не касаются цены на нефть

Футболист признал, что в результате падения цен на нефть некоторые люди потеряли миллиарды, но отметил, что есть вещи и пострашнее.
RT на русском вчера в 07:32
Технологии

Fortnite неожиданно появилась в Google Play

Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
3
Общество

Во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов

На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
РБК 00:00
27
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о 430 пациентах с коронавирусом

РБК 01:53
198
Общество

В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
762
Общество

Новокузнецк лидирует по числу заболевших коронавирусом в Кузбассе

Сегодня стало известно о новых случаях заболевания. Оперштаб сообщил сегодня утром об 11 заболевших в регионе за последние стуки.
ВашГород.ру 01:30
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Происшествия

Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru вчера в 07:10
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия вчера в 02:08
3,6K
Общество

В Минобрнауки назвали сроки начала приемной кампании в вузах

Приемная кампания в российских вузах начнется после того, как появятся результаты последнего Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Известия 02:17
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
1,3K
Происшествия

Ректор Казанского НИТУ стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ).
BFM.ru вчера в 14:52
16
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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