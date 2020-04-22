Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным. Ранее он предполагал, что пик придётся на конец апреля.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, когда в России пойдет на спад пандемия коронавируса

ТАСС01:04

Доктор Мясников признал ошибочность своего прогноза о пике эпидемии

РБКвчера в 23:42

Доктор Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 21:59

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Известиявчера в 22:56

Доктор Мясников рассказал об ошибочном прогнозе по коронавирусу

Взгляд.рувчера в 21:39

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

News.ruвчера в 21:31

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

РИА Новостивчера в 21:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Piter.tv 02:37
945
Авто

В России начали производство самой доступной версии Kia Seltos

Базовые версии обещали начать производить позже.
Tvoe-avto.com 20 апреля в 15:04
27
Происшествия

Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
1,1K
Происшествия

Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере Costa Atlantica

На борту итальянского круизного лайнера Costa Atlantica, который находится в порту Нагасаки, есть один гражданин России, заразившийся коронавирусом.
Интерфакс 03:08
12
Здоровье

За сутки в Ростовской области выявили 52 новых случая коронавируса

По данным на 22 апреля, в Ростовской области зафиксировано 398 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:37
282
Общество

Соловьёв окончательно изгнал Ковтуна со своего телешоу

Москва, 22 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Украинскому эксперту Вячеславу Ковтуну навсегда отказано в участии в шоу Владимира Соловьёва на телеканале «Россия 1». Об этом телеведущий заявил во время эфира.
REGNUM 04:54
140
Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
18
Происшествия

На Кубани выявлено 20 новых заболевших коронавирусом

COVID-19 подтвержден у 11 женщин и 9 мужчин. Возраст новых заболевших — от 20 до 84 лет.
Kursk.com 04:39
495
Происшествия

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
27
Экономика

Россияне перечислили экономические опасения

Россияне перечислили свои опасения в связи последствиями распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:50
25
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
373
Общество

В Крыму подтвердили еще пять случаев заражения коронавирусом

В Крыму подтвердили всего 51 случай заражения коронавирусом В Крыму выявили коронавирус у еще пяти человек.
SM News 03:09
14
Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
3,5K
Политика

Минсельхоз России ответил на слова Лукашенко о гречке

«Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минсельхоза.
RT на русском вчера в 10:49
823
Биатлон

СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.
News.ru 20 апреля в 07:59
Транспорт

Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
1
Общество

Штат Миссури подал иск против Китая в связи с ущербом от коронавируса

Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи распространением коронавируса и требует возместить ущерб, сообщает The Hill во вторник, 21 апреля.
Известия вчера в 20:10
175
Общество

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
2,3K
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
432
Здоровье

В США предсказали более сложную волну коронавируса следующей зимой

Вторая волна коронавируса в Соединенных Штатах следующей зимой может оказаться хуже, чем нынешняя.
Известия вчера в 21:43
167
Происшествия

Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском

Воспитанника Копейского социально-реабилитационного центра в Челябинской области связали и остригли перед поездкой в больницу.
Российская газета 03:19
15
Армия и оружие

Иран запустил свой первый военный спутник на орбиту

В среду утром, 22 апреля, Иран успешно запустил свой первый военный спутник на орбиту. Об этом информирует агентство Tasnim.
Газета.Ru 01:38
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
45
Экономика

На фоне пандемии коронавируса в России вырос спрос на пищевую соль

На фоне распространения коронавируса спрос на пищевую соль в России вырос на 20%. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил «Коммерсант».
Известия 04:11
394
Технологии

Крымский вирусолог дал прогноз развитию COVID-19 летом и осенью

Ученый предположил, что в летние месяцы распространение вируса замедлится, так как коронавирусы боятся солнечного ультрафиолета, а осенью может снова ускориться, поскольку условия для его развития вновь станут более комфортными.
Российская газета 04:00
4
Общество

В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК 04:39
1
Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

РБК 05:10
84
Общество

В Минздраве не увидели пика заболеваемости коронавирусом в РФ

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что пик по заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, еще не достигнут.
Московский Комсомолец 05:11
2
Общество

В Башкирии изменили режим повышенной готовности

Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса.
ProUfu.ru 01:32
89
Общество

В Нижегородской области подтверждено 69 новых случаев коронавируса

В Нижегородской области за сутки выявлено 69 заболевших коронавирусом.
Pro Город НН 03:54
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное