Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным. Ранее он предполагал, что пик придётся на конец апреля.

Общество В Калининградской области выявили ещё 19 случаев коронавируса За сутки в Калининградской области выявили 19 случаев коронавируса.

Общество Статистика по заразившимся в России на 22 апреля 2020 года Случаев заболевания — 57 999 Случаев заболевания за последние сутки — 5 236 Человек выздоровело — 4 420 Человек умерло — 513 Данные: стопкоронавирус.рф Заходите в наш новый раздел «Меры поддержки в условиях COVID-19» .

Здоровье В ВОЗ дали совет находящимся на самоизоляции Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала на своем примере, как можно организовать день во время самоизоляции, а также посоветовала, как укреплять иммунитет и обезопасить себя от заражения коронавирусом.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,4K

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. 319

Политика Две трети россиян проголосуют по Конституции Две трети россиян примут участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

Происшествия Власти расширили права полицейских По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств. 1,7K

Общество Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы). 4

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 544

Хоккей НХЛ отклонила контракт «Коламбуса» с Григоренко Колумбус, США, 21 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс» отклонён Национальной хоккейной лигой (НХЛ). об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе команды.

Общество В Москве зафиксировали более 2,5 тыс. новых случаев коронавируса В Москве за последние сутки выявили 2 548 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Общество В России выявлено 5236 новых случаев коронавируса за сутки За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.

Общество Еще более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки За сутки в России зафиксировано 5236 случаев заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб.

Экономика Крупные ресторанные сети закроют сотни заведений по всей России Не планируют закрывать свои заведения в России в Burger King, а его основной конкурент McDonald's рассчитывает открывать новые рестораны.

Общество Среди новых заболевших коронавирусом в Калининградской области трое — дети Новый Калининград Трое из 19 новых пациентов, у которых выявили коронавирус в регионе, — дети в возрасте до 14 лет.

Общество В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию. 1K

Общество Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни. 108

Общество В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер. 10