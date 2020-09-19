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Газета.Ru
Газета.Ru

Мясников рассказал, как отсрочить смерть

Доктор Александр Мясников рассказал, как можно "отсрочить смерть". Соответствующее заявление он сделал в эфире "России 1". Он обратился к россиянам с призывом не бояться.В источнике
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Газета.Ru

Мясников рассказал, как отсрочить смерть

Газета.Ru13:51
Радио Sputnik

Стоит подождать. Мясников назвал лайфхак, способный «отсрочить смерть»

Радио Sputnik11:02
URA.Ru

Мясников назвал способ отсрочить смерть

URA.Ru11:28
Lenta.ru

Доктор Мясников назвал способ отсрочить смерть

Lenta.ru11:21
Комсомольская правда

Доктор Мясников раскрыл способ «отсрочить смерть»

Комсомольская правда11:17
Российская газета

Доктор Мясников рассказал о способе отсрочить смерть

Российская газета12:15
РИА Новости

Мясников рассказал, как «отсрочить смерть»

РИА Новости10:22

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ru12:36
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Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Lenta.ru11:58
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Пенсионеры России могут получить деньги в честь Дня пожилого человека

ИА «Ореанда-Новости» Пенсионерам, проживающим в ряде субъектов Российской Федерации, будут начислены дополнительные выплаты в связи с Днём пожилого человека, отмечающимся в стране 1 октября.
Ореанда-Новости14:38
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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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