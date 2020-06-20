с чего всё началось

Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях при головной боли следует обратиться за медицинской помощью.

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