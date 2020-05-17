Коронавирус
RT на русскомМясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19. Так, по его словам, социальная дистанция — это «самая главная, а на самом деле единственно эффективная мера».
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Доктор Мясников напомнил о самой эффективной мере защиты от коронавируса
Национальная служба новостей08:28
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Происшествия
В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
Газета.Ru 10:28
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости 10:18
Политика
Парламент Израиля утвердил состав нового правительства
Кнессет (однопалатный парламент) утвердил в воскресенье состав 35-го коалиционного правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
ТАСС 10:26
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
Футбол
Глава ФНЛ рассказал о решении досрочно завершить сезон
Глава ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, почему организации не удалось завершить сезон.
Bookmaker-ratings.ru 09:43
Общество
Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании
Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на седьмой строчке в списке десяти богатейших жителей Великобритании.
Известия 09:59
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
Общество
Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество
Дальневосточная авиакомпания купит 60 SSJ 100 и 16 МС-21
Коммерсантъ 08:57
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко «выгнал» Яну Рудковскую из дома
В кадре на видео, которым недавно поделилась Яна Рудковская, запечатлено, как они с мужем «выясняют отношения» на пороге их дома, а после Евгений Плющенко банально выставляет супругу за дверь вместе с чемоданами.
Bimru.ru 03:45
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Авто
Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks
Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс 15 мая в 13:36
Общество
В России остановился рост распространения коронавируса
В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:41
Общество
Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС
Международная космическая станция будет видна невооруженным глазом почти всем россиянам по вечерам до конца мая, сообщает Роскосмос.
РИА Новости 09:20
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников от коронавируса
В Минздраве напомнили, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:27
Происшествия
В Латвии обнаружили пропавший дрон
Известия 08:55
Экономика
В Самарской области малоимущим отменят платеж за коммуналку
Субсидии на оплату коммунальных услуг за апрель получат малоимущие семьи Самарской области, 17 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 09:43
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
Вирусолог назвал способы не заразиться коронавирусом в магазине
После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров будет гораздо выше, чем от товаров, считает вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
Известия вчера в 20:38
Музыка
«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета 02:39
Общество
В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 31 мая
Глава Оренбургской области Денис Паслер подписал документ о продлении режима самоизоляции до конца мая.
Prooren.ru 09:02
Происшествия
В постели бездомного нашли обнаженный труп 12-летнего мальчика в Днепре
В Днепре в субботу, 16 мая, ушел на прогулку и пропал 12-летний мальчик.
Регион online 08:32
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45