Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19. Так, по его словам, социальная дистанция — это «самая главная, а на самом деле единственно эффективная мера».

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

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