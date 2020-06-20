Здоровье
Газета.RuМясников рассказал о признаках опасной головной боли
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
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Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов.
с чего всё началось
В эфире телеканала «Россия 1» эксперт объяснил, что не стоит игнорировать сильную головную боль, которая заставляет просыпаться по ночам - лучше всего в этом случае обратиться к специалисту.Online47.ruвчера в 18:40
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«Голова болеть не может - это кость»: Доктор Мясников рассказал о причинах боли
Комсомольская правдавчера в 05:10
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Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат вчера в 10:26
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Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
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РБК вчера в 13:41
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
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Evo-rus.com 18 июня в 05:44
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Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
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Газета.Ru вчера в 09:48
Общество
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Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).
РБК 01:55
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Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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REGNUM вчера в 21:05
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент
Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец вчера в 08:41
Хоккей
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Вашингтон, 20 июня 2020, 08:31 — REGNUM В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) тесты на коронавирус у 11 игроков дали положительный результат.
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Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
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Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 16:33
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Политика
Названа возможная дата обращения Путина к россиянам по Конституции
В ряде федеральных СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин может обратиться к гражданам в период между парадом Победы 24 июня и голосованием по поправкам в Конституцию 1 июля.
Пенза-Пресс 18 июня в 05:18
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник вчера в 08:34
Происшествия
Суд продлил арест солдату-срочнику, учинившему бойню в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
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Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Здоровье
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Lenta.ru вчера в 21:17
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии переговоры по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня.
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С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии
Появление в Ливии истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые в западных СМИ называются не иначе, как российскими боевыми самолетами, значительно улучшило положение сил Ливийской национальной армии.
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Армия и оружие
Вместо оружия — камни и палки с гвоздями. В чем корни конфликта на границе Индии и Китая
Пекин, в свою очередь, утверждает, что эскалация напряженности между военными двух стран вызвана вторжением индийских солдат на китайскую территорию.
ТАСС вчера в 12:25