Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
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с чего всё началось
С ростом числа зараженных людей коронавирус теряет способность заражать и убивать, написал в своем Telegram-канале
 врач и телеведущий Александр Мясников.
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