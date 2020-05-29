с чего всё началось

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

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