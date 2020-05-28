Коронавирус
RT на русскомМясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
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с чего всё началось
С ростом числа зараженных людей коронавирус теряет способность заражать и убивать, написал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.РИА Новостивчера в 20:10
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Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
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Музыка
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Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
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Москвичам для поездок в непродовольственные магазины необходимо получить пропуск «по иным целям», который выдается горожанам дважды в неделю.
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В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
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Против псевдоомбудсмена полиции возбудили два новых уголовных дела
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Беспредел, устроенный распоясавшимися от полной безнаказанности украинскими полицейскими в городе Кагарлыке Киевской области, привлек внимание членов мониторинговой миссии по правам человека ООН.
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Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти
"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
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