с чего всё началось

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Происшествия В Москве таксист спас девушку от насильников В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве. 14

Политика Антонов оценил проект о выходе США из договоров с согласия конгресса Посол России в США Анатолий Антонов считает, что законопроект, запрещающий американскому президенту выходить из международных договоров без разрешения конгресса, не имеет никаких шансов на реализацию. 1

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Общество Рекордное количество осадков выпадет в Москве в пятницу Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. 2

Шоу-бизнес Александр Овечкин забрал жену и новорожденного сына из роддома Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил в своём Instagram о пополнении в его семье.

Здоровье Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. 18

Политика ПАСЕ решила проверить Конституцию России Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России. 2,4K

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 106

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic. 1,1K

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 27

Армия и оружие Власти ЛНР назвали условия отмены режима боевой готовности Луганск, 28 мая 2020, 21:01 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности только после того, как Киев примет пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня вДонбассе.

Общество Москвичам разъяснили правила поездок в непродовольственные магазины Москвичам для поездок в непродовольственные магазины необходимо получить пропуск «по иным целям», который выдается горожанам дважды в неделю. 1,6K

Общество США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки. 22

Происшествия На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествия Против псевдоомбудсмена полиции возбудили два новых уголовных дела В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждены два новых уголовных дела — за вымогательство и за распространение поронографии. 3

Здоровье Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием Поликлиники Нижегородской области начнут постепенно открывать плановый прием пациентов на следующей неделе. 14

Общество Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе. 165

Общество «Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила "Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора. 15

Политика Российский посол рассказал, как КНДР избежала эпидемии коронавируса Северная Корая благодаря строгим карантинным мерам не допустила проникновения коронавируса на свою территорию, что делает ее практически единственным государством, избежавшим эпидемии, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.