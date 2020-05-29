Коронавирус
RT на русскомМясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
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с чего всё началось
С ростом числа зараженных людей коронавирус теряет способность заражать и убивать, написал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.РИА Новостивчера в 20:10
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Роспотребнадзор подготовил новые правила работы кинотеатров
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Общество
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"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
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РБК вчера в 07:49
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