с чего всё началось

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

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Шоу-бизнес 33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой Настасья Самбурская в новом образе Настасья не объяснила преображение, но вдобавок к снимку опубликовала видео в разделе Sтоrіеs в своем микроблоге. 10

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