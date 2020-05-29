Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
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с чего всё началось
С ростом числа зараженных людей коронавирус теряет способность заражать и убивать, написал в своем Telegram-канале
 врач и телеведущий Александр Мясников.
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Мясников Александр Леонидович
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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