Коронавирус
РИА НовостиМясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. Его слова приведены на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.
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Доктор Мясников развеял придуманный «теоретиками заговора» миф о ношении масок
Московский Комсомолец21:59
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Вести.Ru 15:23
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В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
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«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Российская газета 03:24
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Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
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Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России.
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iReactor 07:15
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Определен новый возможный эпицентр пандемии коронавируса COVID-19
Издание Spiegel пишет, что в некоторых городах названного региона ситуация с распространением болезни в настоящий момент сравнима с пиком эпидемии в Соединенных Штатах и европейских странах.
Аргументы недели 03:46
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
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Том Закрайчек: «Изменение стоимости четверных прыжков должно толковаться как реакция ISU на доминирование русских девушек и Чена»
Техком Международного союза конькобежцев (ISU) уравнял базовую стоимость четверных флипа, лутца и риттбергера до 11 баллов.
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Армия и оружие
В правительстве России оценили итоги испытаний истребителя Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний подтвердил почти все тактико-технические требования, отметил вице-премьер России Юрий Борисов.
RT на русском 20:16
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy S20 Tactical Edition для американских военных
Компания Samsung Electronics America, Inc. сегодня представила смартфон Galaxy S20 в тактическом исполнении Tactical Edition (TE).
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил
РБК вчера в 02:32
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Авто
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета 01:01
Здоровье
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 18:57
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Цены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США
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Российская газета 22:37
Экономика
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
РБК 17:00
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Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом
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Коммерсантъ 17:51
Здоровье
Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов
Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости 01:00
Здоровье
Врач назвал самый полезный продукт для сердца
Моя Москва.онлайн 18 мая в 04:56
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов, заняв сразу три позиции.
Газета DAILY 16:12