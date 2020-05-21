Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. Его слова приведены на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.
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Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

РИА Новости21:20

Экс-кремлёвский врач разоблачил фейк о ношении масок

Царьград22:46

Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Комсомольская правда22:44

Мясников приписал миф о ношении медицинских масок фантазёрам-психам

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Доктор Мясников развеял придуманный «теоретиками заговора» миф о ношении масок

Московский Комсомолец21:59

Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Lenta.ru21:34

Врач опроверг заблуждения относительно медицинских масок в условиях пандемии COVID-19

Профиль22:47
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 22:51, Ашберн
Общество

Эксперт спрогнозировал судьбу «Северного потока-2»

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, эксперт пояснил, почему газовая директива ЕС нежелательна для «Северного потока-2».
Невские Новости 22:20
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Общество

Глава Сахалина предложил суду отправить в отставку мэра Охи

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил недоверие главе Охинского района Сергею Гусеву и направил в местный суд заявление о досрочном прекращении его должностных полномочий.
Российская газета 22:07
Здоровье

России предсказали резкий рост смертности от рака

Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru 17:41
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Технологии

Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга

Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru 15:23
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Происшествия

В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд

РИА Новости 19:25
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском 10:24
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Общество

В Туле медсестру наказали за работу в купальнике

Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
5,8K
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
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Армия и оружие

Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России.
Российская газета 09:33
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ и модельную походку

Чтобы поклонникам было интереснее смотреть ролик с Примадонной, Максим Галкин наложил на него песню Pretty woman из фильма «Красотка».
Uznayvse.ru 15:34
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Фигурное катание

Яна Рудковская назвала Этери Тутберидзе современной версией Тарасовой

Продюсер заявила, что считает Тутберидзе тренером действительно высокого уровня — так называемой «современной версией Татьяны Тарасовой».
iReactor 07:15
2
Здоровье

Определен новый возможный эпицентр пандемии коронавируса COVID-19

Издание Spiegel пишет, что в некоторых городах названного региона ситуация с распространением болезни в настоящий момент сравнима с пиком эпидемии в Соединенных Штатах и европейских странах.
Аргументы недели 03:46
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Экономика

Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова

В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru 14:43
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Фигурное катание

Том Закрайчек: «Изменение стоимости четверных прыжков должно толковаться как реакция ISU на доминирование русских девушек и Чена»

Техком Международного союза конькобежцев (ISU) уравнял базовую стоимость четверных флипа, лутца и риттбергера до 11 баллов.
Sports.ru 16:16
Армия и оружие

В правительстве России оценили итоги испытаний истребителя Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний подтвердил почти все тактико-технические требования, отметил вице-премьер России Юрий Борисов.
RT на русском 20:16
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Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy S20 Tactical Edition для американских военных

Компания Samsung Electronics America, Inc. сегодня представила смартфон Galaxy S20 в тактическом исполнении Tactical Edition (TE).
3DNews 16:23
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил

РБК вчера в 02:32
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Общество

На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета 14:19
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Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
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Авто

Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»

Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета 01:01
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Здоровье

Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 18:57
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Энергетика

Цены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились почти на пять миллионов баррелей. Для аналитиков это стало полной неожиданностью.
Российская газета 22:37
15
Экономика

В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
РБК 17:00
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Футбол

Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом

Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что Сулейманов в мае заразился коронавирусом, впоследствии у него были найдены антитела.
Коммерсантъ 17:51
Здоровье

Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости 01:00
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Здоровье

Врач назвал самый полезный продукт для сердца

Моя Москва.онлайн 18 мая в 04:56
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Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Гаджеты

Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов

Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов, заняв сразу три позиции.
Газета DAILY 16:12
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Как работают Яндекс.Новости?
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Мясников Александр Леонидович
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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