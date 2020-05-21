Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. Его слова приведены на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.

Общество Глава Сахалина предложил суду отправить в отставку мэра Охи Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил недоверие главе Охинского района Сергею Гусеву и направил в местный суд заявление о досрочном прекращении его должностных полномочий.

Технологии Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19. 3

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 133

Шоу-бизнес Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ и модельную походку Чтобы поклонникам было интереснее смотреть ролик с Примадонной, Максим Галкин наложил на него песню Pretty woman из фильма «Красотка». 4

Здоровье Определен новый возможный эпицентр пандемии коронавируса COVID-19 Издание Spiegel пишет, что в некоторых городах названного региона ситуация с распространением болезни в настоящий момент сравнима с пиком эпидемии в Соединенных Штатах и европейских странах. 28

Экономика Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова. 1

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy S20 Tactical Edition для американских военных Компания Samsung Electronics America, Inc. сегодня представила смартфон Galaxy S20 в тактическом исполнении Tactical Edition (TE).

Шоу-бизнес Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь. 270

Здоровье Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте. 32

Экономика В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года. 7

Футбол Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что Сулейманов в мае заразился коронавирусом, впоследствии у него были найдены антитела.

Здоровье Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. 13

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 969