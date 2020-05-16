"Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев", — рассказал Мясников. Специалист подчеркивает, что в России в отличие от большинства стран вскрытие умерших с подозрением на COVID-19 производится в ста процентах случаях.

Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России

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