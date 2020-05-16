Коронавирус
Мойка78Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России
Мясников отметил, что похожая статистика зафиксирована и в других странах, где смертность от новой коронавирусной инфекции ниже, чем общий прирост летальных случаев. Он подчеркнул, что в России вскрытие умерших с подозрением на коронавирус производится в 100% случаев.
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Сравнивать показатели летальных случаев всего за один месяц не совсем корректно. Это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций.
с чего всё началось
«Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев», - сказал он в эфире телеканала Россия 24, добавив, что смертность составляет около 1%.Аргументы и Факты07:37
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Доктор Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России
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