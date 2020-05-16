Коронавирус
Мойка78Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России
Мясников отметил, что похожая статистика зафиксирована и в других странах, где смертность от новой коронавирусной инфекции ниже, чем общий прирост летальных случаев. Он подчеркнул, что в России вскрытие умерших с подозрением на коронавирус производится в 100% случаев.
Читать в источнике
Оценить128
Сравнивать показатели летальных случаев всего за один месяц не совсем корректно. Это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций.
Подробнее о событии
Показать все источники
Доктор Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России
Комсомольская правда00:14
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Спорт
Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса
RT на русском 07:02
Общество
В Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен.
Невские Новости 01:45
Общество
Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
Политика
Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие.
Газета.Ru 05:37
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Общество
В Севастополе могут отменить режим самоизоляции
Режим самоизоляции для населения в Севастополе с 18 мая будет, скорее всего, отменен, за исключением людей старше 65 лет, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости вчера в 12:12
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов развелся с Аленой Гавриловой
Эмин Агаларов развелся со своей супругой Аленой Гавриловой, с которой у них общий ребенок — дочь Афина.
Super.ru 13 мая в 11:40
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 14 мая в 12:46
Общество
Власти Москвы объяснили отказ раздавать маски возможными спекуляциями
Бесплатная раздача медицинских масок в Москве приведет к спекуляциям, заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Коммерсантъ 06:56
Футбол
«Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ
По информации «Матч ТВ», курский клуб добровольно опустится на дивизион ниже.
Sports.ru 06:39
Армия и оружие
Крейсер «Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море
Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" начал подводные испытания в Белом море.
Российская газета 07:15
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Футбол
«Интер» и Мертенс согласовали условия контракта
La Repubblica сообщает о том, что Интер и 33-летний бельгийский нападающий Дрис Мертенс согласовали условия двухлетнего контракта.
Советский спорт вчера в 15:25
Гаджеты
Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать дела за невыплату доплат медикам
«Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.
URA.Ru вчера в 16:10
Музыка
Участники «Евровидения-2020» споют онлайн в шоу «Европа зажигает свет»
Радио Комсомольская правда 01:58
Футбол
Лахиялов: были шокированы зарплатой Жиркова в «Анжи»
Газета.Ru 06:38
Здоровье
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
Футбол
Глушаков – о продлении сезона: невозможно принять решение, которое устроит всех
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал решение доиграть нынешний сезон чемпионата и Кубка России.
Чемпионат 07:01
Происшествия
Против певца Чельдиева, отрицавшего COVID-19, возбудили третье дело
Владикавказ, 15 мая 2020, 21:47 — REGNUM Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело.
REGNUM вчера в 14:47
Политика
NASA призвало Россию присоединиться к освоению Луны
В NASA выразили надежду, что Россия присоединится к "Соглашению Артемиды" в рамках проекта по освоению Луны и добыче ресурсов.
Московский Комсомолец 05:29
Армия и оружие
Стрелков оценил вероятность отказа Украины от Донбасса из-за пандемии
Украинские власти не оставят попыток вернуть контроль над территориями ДНР и ЛНР, несмотря на экономически кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Pravda.Ru 05:08
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали частые симптомы коронавируса у детей
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Роспотребнадзоре сообщили об увеличении числа случаев заражения детей коронавирусом.
ФедералПресс 03:05