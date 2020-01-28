Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваАналитики предупредили о подорожании молока и мяса в 2020 году

Среди причин роста цен эксперты назвали подорожание сырья, запуск систем прослеживаемости животноводческих товаров, а также увеличение НДС на пальмовое масло и сокращение площади под посевы гречихи.
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

Подробнее о событии

Уханьский коронавирус может подстегнуть интерес к мясу из пробирки

News.ru29 января в 11:54

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолец28 января в 12:56

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru28 января в 01:47

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новости27 января в 20:26

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК28 января в 07:24

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15
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Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

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Газета.Ru вчера в 17:19
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия вчера в 15:50
Кино

В российский прокат выходит фильм «1917»

Один из главных претендентов на «Оскар» - фильм британского режиссера Сэма Мендеса «1917» - вышел в российский прокат.
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Общество

Россиян предупредили о новом виде клопов

В России появились тропические клопы, которые раньше встречались лишь в странах возле экватора.
Lenta.ru 01:20
Экономика

Под вечер можно ждать сокращения позиций в акциях и рубле

На негативном внешнем фоне вчера российский рынок акций вновь снизился: Индекс Мосбиржи потерял 0,6%. Однако широкой распродажи не было, в основном снижение наблюдалось в первый и последние два часа торгов.
ПРАЙМ 01:24
Общество

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Lenta.ru 01:29
Общество

Эксперт рассказала о новой причине для разводов в России

РИА Новости вчера в 19:38
Происшествия

В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

ТАСС вчера в 20:56
Происшествия

В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей

РИА Новости вчера в 20:07
Наука

Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса

Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.
News.ru 28 января в 06:35
Технологии

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 14:32
Наука

Хроники коронавируса за 30 января

В тяжелом состоянии 31 человек ▪️Умерло — 170 человек ▪️Выздоровело — 128 ▪️РФ ограничила железнодорожное сообщение с Китаем прямым поездом Москва — Пекин ▪️В Финляндии подтвержден первый случай заражения ▪️Последним регионом, где подтвердили случай заражения, стал Тибет.
КМВ Новости вчера в 02:08
Общество

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Спорт

Крупную сеть распространения допинга накрыли в Испании

Полиция в Испании задержала организаторов международной сети распространения допинга.
ФедералПресс 01:22
Общество

Минюст предложил увеличить штрафы водителям за превышение скорости

Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагается повысить с 500 рублей до трех тысяч, а превышение с 40 до 60 километров в час наказывать штрафом в четыре тысячи рублей.
РИА Новости 01:08
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом

Суть событий вчера в 04:40
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
REGNUM 00:08
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщает ТАСС. Ранее в связи с утратой доверия ушел в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Газета.Ru 01:19
Происшествия

У жительницы Нижнего Тагила заподозрили китайский коронавирус

В Роспотребнадзоре обещали прокомментировать ситуацию только в том случае, если подозрение на заражение подтвердится.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 01:13
Политика

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

Известия вчера в 15:00
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Апабанка

Банк России приказом от 31 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк", говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:51
Происшествия

Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

РИА Новости вчера в 09:10
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

«Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в последний месяц 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 9%», — говорится в материалах.
Rambler News Service вчера в 12:17
Энергетика

Оценена стоимость транзита российского газа через Украину

В конце прошлого года, оценивая доход от транзита, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он составит не менее семи миллиардов долларов за пять лет.
Lenta.ru 01:03
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

В начале февраля вырастет размер единой денежной выплаты, которую получает около 60 категорий федеральных льготников, — она вырастет почти на 3,1%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год.
Известия вчера в 16:02
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
РИА Новости вчера в 16:28
Футбол

«Сельта» объявила о переходе Смолова

Испанская «Сельта» объявила о подписании российского форварда Фёдора Смолова. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
RT на русском вчера в 13:24
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 213 человек

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, достигло 9390 человек, погибли 213 жителей.
Вести.Ru вчера в 18:45
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
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