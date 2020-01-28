Экономика
Говорит МоскваАналитики предупредили о подорожании молока и мяса в 2020 году
Среди причин роста цен эксперты назвали подорожание сырья, запуск систем прослеживаемости животноводческих товаров, а также увеличение НДС на пальмовое масло и сокращение площади под посевы гречихи.
Читать в источнике
Оценить1682
с чего всё началось
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известия27 января в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Кино
В российский прокат выходит фильм «1917»
Один из главных претендентов на «Оскар» - фильм британского режиссера Сэма Мендеса «1917» - вышел в российский прокат.
Общество
Россиян предупредили о новом виде клопов
В России появились тропические клопы, которые раньше встречались лишь в странах возле экватора.
Экономика
Под вечер можно ждать сокращения позиций в акциях и рубле
На негативном внешнем фоне вчера российский рынок акций вновь снизился: Индекс Мосбиржи потерял 0,6%. Однако широкой распродажи не было, в основном снижение наблюдалось в первый и последние два часа торгов.
Общество
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Общество
Эксперт рассказала о новой причине для разводов в России
Происшествия
В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв
Происшествия
В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей
Наука
Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса
Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.
Технологии
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Наука
Хроники коронавируса за 30 января
В тяжелом состоянии 31 человек ▪️Умерло — 170 человек ▪️Выздоровело — 128 ▪️РФ ограничила железнодорожное сообщение с Китаем прямым поездом Москва — Пекин ▪️В Финляндии подтвержден первый случай заражения ▪️Последним регионом, где подтвердили случай заражения, стал Тибет.
Общество
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Спорт
Крупную сеть распространения допинга накрыли в Испании
Полиция в Испании задержала организаторов международной сети распространения допинга.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы водителям за превышение скорости
Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагается повысить с 500 рублей до трех тысяч, а превышение с 40 до 60 километров в час наказывать штрафом в четыре тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщает ТАСС. Ранее в связи с утратой доверия ушел в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Происшествия
У жительницы Нижнего Тагила заподозрили китайский коронавирус
В Роспотребнадзоре обещали прокомментировать ситуацию только в том случае, если подозрение на заражение подтвердится.
Политика
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Апабанка
Банк России приказом от 31 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк", говорится в сообщении регулятора.
Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
«Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в последний месяц 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 9%», — говорится в материалах.
Энергетика
Оценена стоимость транзита российского газа через Украину
В конце прошлого года, оценивая доход от транзита, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он составит не менее семи миллиардов долларов за пять лет.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
В начале февраля вырастет размер единой денежной выплаты, которую получает около 60 категорий федеральных льготников, — она вырастет почти на 3,1%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Футбол
«Сельта» объявила о переходе Смолова
Испанская «Сельта» объявила о подписании российского форварда Фёдора Смолова. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 213 человек
Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, достигло 9390 человек, погибли 213 жителей.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.