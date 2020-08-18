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REGNUM
REGNUM

Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Уточняется, что спикер парламента был насильно выведен вооруженными людьми прямо из собственной резиденции. Кроме этого, сообщается, что мятежниками также похищены министр экономики и финансов страны Абдулайе Даффе, и ещё несколько министров и высокопоставленных офицеров Мали.В источнике
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Комсомольская правда

Мятежные малийские военные захватили генштаб страны

Комсомольская правда08:07
RT на русском

Россиянам в Мали рекомендовали не покидать дома из-за мятежа

RT на русском08:04
РИА Новости

Стали известны организаторы мятежа в Мали

РИА Новости09:10
Взгляд.ру

Мятежники в Мали захватили генштаб

Взгляд.ру08:30
ТАСС

В Мали воинские части подняли мятеж

ТАСС06:24
Московский Комсомолец

Мятежные военные в Мали захватили генштаб ВС

Московский Комсомолец08:27
REGNUM

Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

REGNUM09:02

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии во время прямого эфира

Журналист собирался взять у мужчины комментарий по поводу происходящих протестов Рабочий БелАЗа показал гениталии телеведущему Владимиру Соловьеву во время прямого эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
АМИТЕЛ02:17
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Новый протагонист, стригои и ведьма Скарлетт: появились подробности ещё одного закрытого тестирования Resident Evil Village

Портал Biohazard Declassified со ссылкой на неназванного участника программы Resident Evil Ambassador поделился подробностями об одном из закрытых тестирований Resident Evil Village.
3DNews05:05

Иран усомнился в участии США в предложенном Путиным саммите

Онлайн-саммит по иранской проблематике, предложенный президентом России Владимиром Путиным, вряд ли окажется эффективным, проблема в США, чей президент Дональд Трамп вряд ли примет участие в мероприятии.
Известия09:12

Мосгорсуд отменил арест облигаций Абызова на 5,5 млрд рублей

Ранее сообщалось об аресте облигаций на 5,5 млрд руб. "Суд постановил решение Пресненского суда от 23 июня о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе", — сообщили "РИА Новости" в Мосгорсуде.
Коммерсантъ07:00
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Эксперты ВШЭ оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сообщил, что в случае возникновения второй волны коронавируса снизятся цены на нефть, экономическая активность вновь упадет и наращивание долгов может обернуться повторением ситуации 1998 г.
Ведомости08:45
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