Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Уточняется, что спикер парламента был насильно выведен вооруженными людьми прямо из собственной резиденции. Кроме этого, сообщается, что мятежниками также похищены министр экономики и финансов страны Абдулайе Даффе, и ещё несколько министров и высокопоставленных офицеров Мали.