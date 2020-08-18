Мятежники в Мали захватили генштаб вооруженных сил
Смотрите также
СКР завел дело в связи с гибелью российского генерала в Сирии
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
В Анапе задержали ударившего ножом девочку мужчину
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
В Мосгордуме назвали дату похорон актера Николая Губенко
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
Россиянам разрешили раньше уходить с работы в день рождения
Меркель и Путин обсудили варианты преодоления кризиса в Белоруссии
Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
Настя Каменских снялась голой в поле и призналась в любви к нудизму
Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
Эндокринолог назвал опасность яблок
Военные арестовали президента и премьера Мали
Захваченный мятежниками президент Мали объявил о своей отставке
МИД РФ следит за ситуацией в Мали, где мятежники арестовали президента
Генсек ООН призвал освободить арестованного президента Мали
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
СКР завел дело в связи с гибелью российского генерала в Сирии
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
Захваченный мятежниками президент Мали объявил о своей отставке
Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников
Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году
Источники агентства передают, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров. По данным СМИ, военную базу в районе Кати близ столицы Бамако контролирует группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара – бывшим директором военной школы в Кати.В источнике
Подробнее о событии
В Мали заговорили о путче: политическая нестабильность вылилась в военный мятеж
Московский Комсомолецвчера в 10:12