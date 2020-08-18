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Москва 24
Москва 24

Мятежники в Мали захватили генштаб вооруженных сил

Источники агентства передают, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров. По данным СМИ, военную базу в районе Кати близ столицы Бамако контролирует группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара – бывшим директором военной школы в Кати.В источнике
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