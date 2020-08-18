Мятежники в Мали захватили генштаб вооруженных сил

Источники агентства передают, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров. По данным СМИ, военную базу в районе Кати близ столицы Бамако контролирует группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара – бывшим директором военной школы в Кати.