В Мали поднявшие мятеж военные арестовали ряд министров

В Мали поднявшие мятеж военные в районе Кати арестовали ряд министров и захватили базу. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственные источники. По данным очевидцев, высокопоставленных чиновников увезли в неизвестном направлении.