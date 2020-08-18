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Piter.tv
Piter.tv

В Мали поднявшие мятеж военные арестовали ряд министров

В Мали поднявшие мятеж военные в районе Кати арестовали ряд министров и захватили базу. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственные источники. По данным очевидцев, высокопоставленных чиновников увезли в неизвестном направлении.В источнике
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Газета.Ru

Макрон осудил военный переворот в Мали

Газета.Ruвчера в 14:25
РИА Новости

В Бамако проходят митинги в поддержку военного мятежа

РИА Новостивчера в 12:45
Московский Комсомолец

В Мали заговорили о путче: политическая нестабильность вылилась в военный мятеж

Московский Комсомолецвчера в 10:12
Царьград

«И тут эти russkies»: В «старом добром военном перевороте» в Мали нашли «русский след»

Царьградвчера в 09:08
RT на русском

Россиянам в Мали рекомендовали не покидать дома из-за мятежа

RT на русскомвчера в 08:04
Взгляд.ру

Названы организаторы мятежа в Мали

Взгляд.рувчера в 10:04
ТАСС

Военный мятеж в Мали. Главное

ТАССвчера в 13:14

В ВОЗ сообщили о новой фазе распространения коронавируса в АТР

Женева, Швейцария, 18 августа 2020, 07:47 — REGNUM Новая фаза пандемии коронавируса, для которой характерны деятельность по снижению ущерба экономике и продление санитарных правил, началась в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил директор бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Западно-Тихоокеанском регионе Такэши Касаи, сообщается на сайте организации.
REGNUMвчера в 00:47
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Минтранс РФ подготовит варианты создания дальневосточной авиакомпании

Благовещенск, 18 августа 2020, 09:23 — REGNUM Министерство транспорта России до 10 сентября представит правительству сценарии создания дальневосточной авиакомпании с учетом развития парка судов и динамики пассажирских перевозок.
REGNUMвчера в 02:23

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новостивчера в 07:04
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новостивчера в 08:00
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