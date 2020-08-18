В Мали поднявшие мятеж военные арестовали ряд министров
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В Мали поднявшие мятеж военные в районе Кати арестовали ряд министров и захватили базу. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственные источники. По данным очевидцев, высокопоставленных чиновников увезли в неизвестном направлении.В источнике
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В Мали заговорили о путче: политическая нестабильность вылилась в военный мятеж
Московский Комсомолецвчера в 10:12