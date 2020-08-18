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Интерфакс
Интерфакс

Мятежные военные в Мали арестовали президента и премьера

По требованию мятежников президент Мали Кейта должен был во вторник покинуть страну, если не хотел допустить силового решения, сообщал малийский новостной портал Bamada со ссылкой на поднявших мятеж военных. В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейты и его премьера - Сиссе.В источнике
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Интерфакс

Мятежные военные в Мали арестовали президента и премьера

Интерфаксвчера в 13:54
RT на русском

Мятежники заявили об аресте президента и премьера Мали

RT на русскомвчера в 13:41
Взгляд.ру

Мятежники арестовали президента и премьера Мали

Взгляд.рувчера в 13:28
Московский Комсомолец

Мятежные военные в Мали схватили президента и премьера

Московский Комсомолецвчера в 13:30
ТАСС

Эксперт назвал причиной мятежа военных в Мали межклановые трения внутри армии

ТАССвчера в 15:56
Царьград

Президент и премьер под арестом, военные взяли власть: Подробности госпереворота в Мали

Царьградвчера в 14:33
РИА Новости

В Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра

РИА Новостивчера в 14:04

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ
Газета.Ruвчера в 09:22
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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МФТИ: Число заявлений от абитуриентов выросло на 10% в 2020 году

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) завершился прием документов на направления специалитета и бакалавриата, количество заявлений от абитуриентов увеличилось на 10% по сравнению с 2019 годом.
Агентство Москвавчера в 12:35

Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки

Яблоки для сохранности при длительной транспортировке и хранении покрывают воском или специальными препаратами для предотвращения процессов гниения, поэтому перед употреблением плода надо хорошо промывать под горячей водой, отметили в Роспотребнадзоре.
РИА Новости20:15

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Удовлетворить возросший спрос вендоры полностью не смогли из-за проблем, связанных с производством, доступностью процессоров, экранов, платформ для сборки и т. д. Заказы на ноутбуки, размещенные в августе–сентябре, смогут добраться до России, скорее всего, уже в начале 2021 года, считает руководитель направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев.
Известия17:40
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