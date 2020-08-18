Мятежные военные в Мали арестовали президента и премьера

По требованию мятежников президент Мали Кейта должен был во вторник покинуть страну, если не хотел допустить силового решения, сообщал малийский новостной портал Bamada со ссылкой на поднявших мятеж военных. В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейты и его премьера - Сиссе.