Мятежные военные арестовали премьер-министра Мали
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Мятежные военные в столице Мали Бамако арестовали премьер-министра страны Бубу Сиссе, сообщает портал LSI Africa в своем Twitter. Вместе с политиком арестован его сын Карим Кейта. Известно также, что военные задержали министра обороны, министра экономики и финансов и других государственных деятелей.В источнике
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В Мали заговорили о путче: политическая нестабильность вылилась в военный мятеж
Московский Комсомолец10:12