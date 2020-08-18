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Lenta.ru
Lenta.ru

Мятежные военные арестовали премьер-министра Мали

Мятежные военные в столице Мали Бамако арестовали премьер-министра страны Бубу Сиссе, сообщает портал LSI Africa в своем Twitter. Вместе с политиком арестован его сын Карим Кейта. Известно также, что военные задержали министра обороны, министра экономики и финансов и других государственных деятелей.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россияне не пострадали в ходе мятежа на военной части в Мали

Газета.Ru10:14
Коммерсантъ

СМИ сообщили о попытке госпереворота в Мали

Коммерсантъ09:07
ТАСС

В Мали воинские части подняли мятеж

ТАСС06:24
RT на русском

Россиянам в Мали рекомендовали не покидать дома из-за мятежа

RT на русском08:04
Взгляд.ру

Названы организаторы мятежа в Мали

Взгляд.ру10:04
Московский Комсомолец

В Мали заговорили о путче: политическая нестабильность вылилась в военный мятеж

Московский Комсомолец10:12
РИА Новости

Мятежники в Мали арестовали премьера и сына президента

РИА Новости09:37

Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России
РБК04:53
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Новое видеообращение Светланы Тихановской появилось на YouTube

На YouTube появилось новое видеообращение бежавшей от репрессий кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихновской по поводу дня рождения её мужа Сергея Тихановского, которого ещё до выборов обвинили в разных преступлениях и арестовали.
ГЛАС.RU05:30
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Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону политический кризис в Белоруссии, который сложился после победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
Lenta.ru06:02
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В Санкт-Петербурге погибла девушка, упавшая с платформы в метро

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончалась девушка, ранее упавшая с платформы петербургского метро «Проспект Большевиков», сообщает 18 августа пресс-служба транспортной системы города.
REGNUM10:05
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Агрессия лебедей оказалась направлена в основном на сородичей

Представители лишь одного из трех изученных видов лебедей были агрессивнее других птиц, и авторы статьи в журнале Avian Research подвергли сомнению представление, что агрессия лебедей приводит к снижению численности и миграции других популяций.
N+108:20
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Мезенцев оценил визит послов ЕС к месту гибели протестующего в Минске

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев выразил недоумение посещением послов ряда стран Евросоюза места гибели протестовавшего в Белоруссии, сказав, что если любой шаг мешает двусторонним отношениями, почему они это сделали.
РИА Новости10:10
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