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Myśl Polska: Россия возвращается в качестве сильного игрока на глобальном аграрном рынке

В последние годы Россия устанавливает новые рекорды в экспорте сельхозпродукции.
ФАН
После "смуты" 1990-х годов российское руководство использовало благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке нефти для преодоления кризиса, а уже в 2004 году появилась программа развития сельского хозяйства, продолжает автор.
РИА Новости
Несмотря на трудности, Россия в этом вопросе шаг за шагом двигалась вперед, а в 2014 году западный санкционный удар, как пишет Щенсняк, "разбудил спящего сельскохозяйственного медведя".
РИА Новости
"Рядом с нами возрождается продовольственная сверхдержава: Россия, огромная страна, которая не могла сама себя прокормить, даже когда была еще больше, возвращается на международный аграрный рынок", - пишет автор публикации Анджей Щенсняк.
РИА Новости

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Myśl Polska: Россия возвращается в качестве сильного игрока на глобальном аграрном рынке
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