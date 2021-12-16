После "смуты" 1990-х годов российское руководство использовало благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке нефти для преодоления кризиса, а уже в 2004 году появилась программа развития сельского хозяйства, продолжает автор.
"Рядом с нами возрождается продовольственная сверхдержава: Россия, огромная страна, которая не могла сама себя прокормить, даже когда была еще больше, возвращается на международный аграрный рынок", - пишет автор публикации Анджей Щенсняк.
Страны Запада обсуждают введение против России экономических санкций, включая возможное отключение от международной системы SWIFT, из-за ситуации на Украине, об этом в интервью CNBC заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.