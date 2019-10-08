Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может покинуть мюнхенский клуб, если его роль в команде не изменится. 30-летний форвард перестал попадать в стартовый состав «Баварии».

Спорт день за днем

Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю карьеру

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