Футбол
ЧемпионатМюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю свою карьеру
В последних пяти матчах Мюллер четыре раза выходил на замену, а в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (7:2) не появился на поле вовсе. 30-летний Мюллер всю карьеру провёл в «Баварии». За мюнхенский клуб он забил 186 голов в 495 матчах.
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По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
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Белецкий и его нацбойцы прорвались к блокпосту рядом с н.п. Золотое
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Политика
Миллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ
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Армия и оружие
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Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
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В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
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Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
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Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко назвал "не совсем правдой", что закрыв воздушное пространство, Киев мог бы предотвратить крушение Boeing в Донбассе.
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Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
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«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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