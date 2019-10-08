В последних пяти матчах Мюллер четыре раза выходил на замену, а в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (7:2) не появился на поле вовсе. 30-летний Мюллер всю карьеру провёл в «Баварии». За мюнхенский клуб он забил 186 голов в 495 матчах.

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Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю свою карьеру

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