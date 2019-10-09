Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт руМюллер хочет покинуть «Баварию»

Отмечают, что Мюллер хочет сменить команду уже в зимнее трансферное окно. Причина возможного ухода немца — недостаточная игровая практика в «Баварии».
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