Футбол
Все про Спорт руМюллер хочет покинуть «Баварию»
Отмечают, что Мюллер хочет сменить команду уже в зимнее трансферное окно. Причина возможного ухода немца — недостаточная игровая практика в «Баварии».
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Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Вести.Ru 07 октября в 14:17
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Футбол
Нидерланды отказались от использования названия Голландия
Sputnik Абхазия 06 октября в 03:20
Кино
Звезды сериала «Сваты» спустя 11 лет
SM News вчера в 04:02
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Общество
Медик рассказал, как бороться с осенней хандрой
Утренние упражнения, зеленый чай и ароматические масла помогут побороть осеннюю хандру и сонливость, рассказал Агентству городских новостей "Москва" главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
РИА Новости 02:56
Космос
Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников
Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
Телеканал RTVI вчера в 14:41
Волейбол
Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru 04:09
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
РИА Новости 01:27
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Армия и оружие
«Летающий танк» Ми-35 разрушил трибуну на параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии потоком воздуха от винтов разрушил конструкцию трибуны.
Взгляд.ру 05:05
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия
СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках
Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
РИА Новости 03:35
Игры
Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го
Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Наука
Учёные предсказали катастрофическое усиление жары
Американские исследователи сообщили, что волны жары станут к середине текущего столетия значительно больше в размерах, чем сейчас.
Газета Кемерова 04:41
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Политика
Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве
Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.
Известия 04:28
Экономика
Alibaba и Mail.Ru Group завершили создание совместного предприятия
Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, следует из поступившего в РБК сообщения партнеров.
РБК 03:36
Происшествия
СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве
Московский Комсомолец 03:16
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk вчера в 08:10
Финансы
Курс доллара вырос до 64,72 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,5 копейки и составил 64,72 рубля.
ТАСС 07 октября в 03:08
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.
Известия 07 октября в 22:14
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Наука
Быков без рогов создали при помощи технологии редактирования генома
В 2016 году учёные впервые получили при помощи технологии редактирования генома двух быков без рогов.
Вести.Наука 03:37
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
RT на русском вчера в 16:36