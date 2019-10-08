Форвард "Баварии" Томас Мюллер хочет покинуть немецкий клуб зимой, сообащет Sport Bild. 30-летний нападающий планирует встретиться с руководством команды, чтобы обсудить своё будущее.

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Мюллер может уйти из «Баварии» зимой

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