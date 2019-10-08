Футбол
Sport24.ruМюллер недоволен своим положением в «Баварии» и может покинуть клуб
30-летний Мюллер в текущем сезоне провел на поле менее трехсот минут в семи матчах Бундеслиги, отметившись за это время четырьмя результативными передачами. Такое положение дел игрока не устраивает, о чем он уже сообщил своим партнерам по команде.
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Армия и оружие
США проведут в Европе крупнейшие за 25 лет учения
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
Армия и оружие
Турецкие ВВС атаковали штаб курдских формирований в Сирии
Спорт
Воронежская гимнастка завоевала серебро чемпионата мира
Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова в очередной раз проявила себя лидером команды, выступив во всех четырех упражнениях.
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
Политика
СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Бывшая глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
Футбол
Футбол. 20 лет легендарному матчу Россия – Украина. Видео
20 лет назад, 9 октября 1999 года, состоялся один из самых известных матчей в истории сборной России.
Наука
Электронные сигареты вызвали у мышей рак легких
Американские ученые провели эксперимент, который выявил пагубное воздействие пара от электронных сигарет на лабораторных мышей.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Кино
Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Наука
Учеными у свиней обнаружена способность пользоваться инструментами
У свиней исследователями обнаружена уникальная способность пользоваться инструментами, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Политика
Путин встретится с 19 новыми губернаторами
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
Экономика
ФРС возвращается к покупкам активов
По всей видимости, речь идет о сложностях, с которыми денежные рынки столкнулись 16 и 17 сентября: межбанковский рынок однодневных сделок РЕПО внезапно завис, краткосрочные ставки по этим операциям подскочили, и ФРС пришлось вмешаться.
Экономика
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Политика
Министр энергетики США предрек Украине роль экспортера газа
В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи, такое мнение выразил в своем Twitter министр энергетики США Рик Перри.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Наука
В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик
Политика
Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
Авто
Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель авто
Вскоре в модельном ряду "АвтоВАЗа" может появиться новый "каблучок" - аналог Renault Dokker. Пока будущей новинке дано рабочее название Van.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, и за их нарушение предусмотрено административное наказание.
Общество
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок.
Политика
Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
Гаджеты
Представлена видеокарта Radeon RX 5700 XT THICC III Ultra
Новинка называется RX 5700 XT THICC III Ultra, оснащена трёхслотовым кулером с тремя вентиляторами и неплохо разогнана.
Общество
Экоактивисты блокируют центр Лондона, задержаны 135 человек
Финансы
ВТБ больше не принимает вклады в евро
Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.