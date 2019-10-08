Футбол

Sport24.ruSport24.ruМюллер недоволен своим положением в «Баварии» и может покинуть клуб

30-летний Мюллер в текущем сезоне провел на поле менее трехсот минут в семи матчах Бундеслиги, отметившись за это время четырьмя результативными передачами. Такое положение дел игрока не устраивает, о чем он уже сообщил своим партнерам по команде.
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