30-летний Мюллер в текущем сезоне провел на поле менее трехсот минут в семи матчах Бундеслиги, отметившись за это время четырьмя результативными передачами. Такое положение дел игрока не устраивает, о чем он уже сообщил своим партнерам по команде.

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