Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе. С таким предупреждением выступил немецкий телеканал N-TV. "Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны", - говорится в материале.В источнике
Проверка показала, что на ставропольском полигоне «Тамбукан» Росгвардии во время соревнований за краповые береты не было драк, заявил «РИА Новости» основатель организации «Братство краповых беретов "Витязь"» Сергей Лысюк.
Машина скорой помощи, которая передвигалась с включенными звуковым и световым сигналами, попала в ДТП в Пензе, в результате происшествия погибла пациентка, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.