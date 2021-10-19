Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе. С таким предупреждением выступил немецкий телеканал N-TV. "Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны", - говорится в материале.

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