Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНАДТ попросила Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), объединяющая отечественные предприятия электронной коммерции, попросила премьер-министра РФ Дмитрия Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов, следует из письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Афиша Daily15 декабря в 19:02

НАДТ просит Медведева отказаться от снижения порога беспошлинного ввоза

News.ru06:59

НАДТ попросила Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок

РИА Новости05:24

Посылки отправляют в бюджет

Коммерсантъвчера в 17:30

Минфин РФ подготовил проект поручения ЕЭК проработать беспошлинный лимит в 20 евро

Интерфаксвчера в 12:53

Снижение беспошлинного лимита обернётся ростом бюджетных расходов

Саминвестор07:38

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК13 декабря в 19:01
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Политика

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Известия 14:58
Происшествия

На Сахалине за пытки в отделе полиции осуждены трое мужчин

Двое мужчин применяли электрошокер, чтобы заставить женщину признаться в хищении денег.
АСТВ 18:36
Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Ведомости 07:22
Происшествия

В Переславле депутата задержали по подозрению в убийстве

Председатель фракции «Единая Россия» в Переславле-Залесском Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве.
Известия вчера в 16:03
Политика

Врач Байдена рассказал о его здоровье

Предвыборный штаб кандидата в президенты США демократа Джо Байдена распространил медицинское освидетельствование, в котором говорится, что 77-летний кандидат здоров и может выполнять обязанности президента.
РИА Новости 16:53
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских судов

Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
REGNUM 14:16
Финансы

Российские банки будут проходить киберучения один раз в два года - ЦБ

По словам Поздышева, в этом году ЦБ проверил 120 кредитных организаций, проверка еще 20 должна завершиться до конца года.
ПРАЙМ 19:25
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости 17:01
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
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Технологии

Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
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Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

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Общество

Ученые назвали вызывающие самое тяжелое похмелье напитки

Употребление хереса и портвейна может вызвать сильнейшее похмелье, сообщил ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски, передает Daily Mail.
РБК вчера в 20:54
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News 15 декабря в 19:35
Экономика

Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
РИА Новости 15:08
Космос

В Роскосмосе назвали причину переноса старта ракеты «Союз»

Запуск российской ракеты "Союз-СТ-А" с европейским орбитальным телескопом CHEOPS и четырьмя спутниками, запланированный 17 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложили на сутки из-за выявленного сбоя в системе управления носителя.
Инфорос 05:00
Политика

Лавров назвал иллюзией построение безопасности в Европе вокруг НАТО

Построение евроатлантической безопасности только вокруг НАТО является иллюзией.
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Общество

Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной

Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
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Общество

В Госдуму внесли проект закона о запрете курения на кухнях коммуналок

Разработчики законопроекта предлагают запретить — по аналогии с помещениями общего пользования в многоквартирных домах — курение в помещениях, «составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».
РБК 09:51
Наука

Грипп снизил вероятность заболеть простудой

Британские ученые выяснили, что простуда и грипп мешают друг другу заражать людей.
МедиаПоток 01:45
Хоккей

20-й гол Панарина в сезоне не спас «Рейнджерс» от поражения

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отличился в пятой игре подряд в регулярном чемпионате НХЛ.
ProstoProSport вчера в 22:33
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM вчера в 13:57
Политика

Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
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В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
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Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru 07:36
Общество

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к «Крокусу» Араса Агаларова

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Интерфакс 12:41
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