Экономика
РИА НовостиНАДТ попросила Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок
Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), объединяющая отечественные предприятия электронной коммерции, попросила премьер-министра РФ Дмитрия Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов, следует из письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Минфин РФ подготовил проект поручения ЕЭК проработать беспошлинный лимит в 20 евро
Интерфаксвчера в 12:53
Снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов обсудят в ЕАЭС
TV BRICS14 декабря в 02:51
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Компания показала дебютные изображения Aura. По сведениям пресс-центра Hyundai, демонстрация новой модели состоится 19 декабря.
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Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
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Ранее картина была доступна только на польском языке, но студия NikiStudio предаставила возможность смотреть фильм не только с субтитрами, но и с многоголосной озвучкой.
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Подозреваемого в убийстве депутата думы Переславля лишили мандата
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Авто
Mercedes-Benz готовит новаторский концепт для шоу CES
На выставке потребительской электроники (CES), ежегодно проходящей в Лас-Вегасе, компания Mercedes-Benz презентует новаторский концепт.
Происшествия
Прихожане: Хозяин коттеджа с оружием посещал храм в образе Николая II
Прихожане Собора Покрова пресвятой Богородицы в Гатчине рассказали о семье Андрея Бовта, в доме которого был обнаружен склад оружия, сообщает РИА Новости.
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На вооружение ЛНР поступила разработанная в ДНР станция РЭБ
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Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
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Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
Как видно на кадрах, для участия в съемках фигуристка выбрала платье-бюстье. В студию Алина пришла с Татьяной Навкой.
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Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
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Валерий Брагин – о Ларионове: Со мной невозможно не сработаться
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