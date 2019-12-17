Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНАДТ попросила Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), объединяющая отечественные предприятия электронной коммерции, попросила премьер-министра РФ Дмитрия Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов, следует из письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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