Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНАДТ попросила Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), объединяющая отечественные предприятия электронной коммерции, попросила премьер-министра РФ Дмитрия Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов, следует из письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Посылки отправляют в бюджет

Коммерсантъвчера в 17:30

НАДТ просит Медведева отказаться от снижения порога беспошлинного ввоза

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НАДТ попросила Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок

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Медведев объявил «войну» иностранным интернет-магазинам

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Интерфаксвчера в 12:53

Снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов обсудят в ЕАЭС

TV BRICS14 декабря в 02:51

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК13 декабря в 19:01
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У здания Верховной рады Украины произошли столкновения между представителями националистических организаций и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс-Украина».
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Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

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Авто

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Volvo официально объявила об изменений цен на модельный ряд в России из-за утильсбора.
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Общество

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Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Илью Ковальчука на драфт отказов

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