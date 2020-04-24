Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВБольше половины российских предпринимателей имеют просрочки по аренде

У 35% есть возможность оплачивать аренду, но есть риск просрочки в ближайшее время. Трудности с оплатной в ближайшем будущем или уже сейчас отметили 95% российских предпринимателей. Также опрошенные рассказали, что обсуждали с арендаторами пересмотр условий найма помещений.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Более половины российских предпринимателей сообщили о просрочке платежей по аренде

Forbes05:24

Порядка половины предпринимателей просрочили платежи по аренде

Капитал страны06:14

НАФИ: 60% российских предпринимателей уже имеют просрочки по аренде

РИА Новости05:38

Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по аренде

Деловое.ТВ06:36

Более половины предпринимателей сообщили о просрочке платежей по аренде

РБК04:25

Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по арендным платежам

Ведомости02:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
1K
Музыка

Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
Piter.tv вчера в 15:01
6
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
1,5K
Политика

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России

По мнению пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, есть еще она неделя, чтобы решить вопрос о продлении самоизоляции в России.
Газета.Ru 06:24
3
Общество

На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим

Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:20
94
Политика

Кремль надеется, что конфликт в редакции газеты «Ведомости» разрешится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что конфликт в редакции газеты "Ведомости" разрешится и издание продолжит свою деятельность.
ТАСС 06:29
Фигурное катание

Фигуристка Косторная охарактеризовала работу с Тутберидзе

Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная охарактеризовала работу с именитым тренером Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 05:48
Общество

Радаев сменил министра здравоохранения Саратовской области

52-летний Олег Костин недавно был назначен главврачом перинатального центра на улице Рабочей, который перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом.
Репортер64 03:48
42
Здоровье

Четверть новых случаев заражения коронавирусом выявлена в Ростове

Всего в донской столице выявлен 151 случай заражения COVID-19 из 533 зафиксированных в регионе.
Donday.ru 05:16
6
Энергетика

В Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России

Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Газета.Ru 06:16
1,7K
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

На прошлом заседании совета директоров ставка была сохранена на уровне 6%. До этого регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
Коммерсантъ 06:31
48
Общество

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 09:01
733
Здоровье

В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:36
14
Экономика

Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева

Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец вчера в 11:48
3,6K
Общество

Власти Москвы оценили возможность смягчения мер на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
3
Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
171
Здоровье

Врачи в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента

Медики китайского города Ухань, где впервые началась вспышка коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местном госпитале, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.
Аргументы и Факты 06:15
5
Музыка

The Rolling Stones посвятили песню коронавирусу

Британская рок-группа The Rolling Stones впервые за последние 8 лет выпустила сингл, который посвящен пандемии нового коронавируса, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 17:54
11
Общество

В Пензенской области у месячного ребенка обнаружили коронавирус

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что в Пензенской области число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выросло до 232.За минувшие сутки в регионе был выявлен 21 новый пациент.
The Penza Post 06:04
4
Общество

В Совете Федерации допустили продление режима самоизоляции на май

Сохранение режима самоизоляции не исключил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
АБН 05:49
39
Армия и оружие

В США штурмовик A-10 Thunderbolt могут превратить в лидера дронов

Вашингтон, 23 апреля 2020, 19:32 — REGNUM Командование ВВС США приняло решение о продлении срока службы штурмовика Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II до 2040 года, сообщает 23 апреля vpk-news.
REGNUM вчера в 12:32
3
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
5,5K
Путешествия

Ростуризм предложил ввести в России многократные визы

"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
19
Футбол

Сухой объяснил, как судьи защищают техничных игроков от грубости

Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Сухой объяснил, как судьи обычно защищают техничных игроков от постоянных ударов по ногам во время игры.
RT на русском 05:50
Кино

В сети появился тизер второго «Венома»

ГЛАС.RU 22 апреля в 10:24
10
Хоккей

Сборная РФ по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022

Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новости 05:29
Экономика

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до 1 октября

Российские банки могут перечислять пенсии на карты любых платежных систем после 1 июня, сообщил ЦБ.
Коммерсантъ 03:24
7
Общество

Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал в отставку

"Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 06:11
39
Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
128
Политика

Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
148
Как работают Яндекс.Новости?
Главное