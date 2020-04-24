Коронавирус
Деловое.ТВБольше половины российских предпринимателей имеют просрочки по аренде
У 35% есть возможность оплачивать аренду, но есть риск просрочки в ближайшее время. Трудности с оплатной в ближайшем будущем или уже сейчас отметили 95% российских предпринимателей. Также опрошенные рассказали, что обсуждали с арендаторами пересмотр условий найма помещений.
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Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Музыка
Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году
В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
Piter.tv вчера в 15:01
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
По мнению пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, есть еще она неделя, чтобы решить вопрос о продлении самоизоляции в России.
Газета.Ru 06:24
Общество
На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим
Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:20
Политика
Кремль надеется, что конфликт в редакции газеты «Ведомости» разрешится
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что конфликт в редакции газеты "Ведомости" разрешится и издание продолжит свою деятельность.
ТАСС 06:29
Фигурное катание
Фигуристка Косторная охарактеризовала работу с Тутберидзе
Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная охарактеризовала работу с именитым тренером Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 05:48
Общество
Радаев сменил министра здравоохранения Саратовской области
52-летний Олег Костин недавно был назначен главврачом перинатального центра на улице Рабочей, который перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом.
Репортер64 03:48
Здоровье
Четверть новых случаев заражения коронавирусом выявлена в Ростове
Всего в донской столице выявлен 151 случай заражения COVID-19 из 533 зафиксированных в регионе.
Donday.ru 05:16
Энергетика
В Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России
Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Газета.Ru 06:16
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
На прошлом заседании совета директоров ставка была сохранена на уровне 6%. До этого регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
Коммерсантъ 06:31
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 09:01
Здоровье
В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:36
Экономика
Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева
Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец вчера в 11:48
Общество
Власти Москвы оценили возможность смягчения мер на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Здоровье
Врачи в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента
Медики китайского города Ухань, где впервые началась вспышка коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местном госпитале, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.
Аргументы и Факты 06:15
Музыка
The Rolling Stones посвятили песню коронавирусу
Британская рок-группа The Rolling Stones впервые за последние 8 лет выпустила сингл, который посвящен пандемии нового коронавируса, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 17:54
Общество
В Пензенской области у месячного ребенка обнаружили коронавирус
Сегодня, 24 апреля, стало известно, что в Пензенской области число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выросло до 232.За минувшие сутки в регионе был выявлен 21 новый пациент.
The Penza Post 06:04
Общество
В Совете Федерации допустили продление режима самоизоляции на май
Сохранение режима самоизоляции не исключил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
АБН 05:49
Армия и оружие
В США штурмовик A-10 Thunderbolt могут превратить в лидера дронов
Вашингтон, 23 апреля 2020, 19:32 — REGNUM Командование ВВС США приняло решение о продлении срока службы штурмовика Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II до 2040 года, сообщает 23 апреля vpk-news.
REGNUM вчера в 12:32
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Путешествия
Ростуризм предложил ввести в России многократные визы
"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
Футбол
Сухой объяснил, как судьи защищают техничных игроков от грубости
Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Сухой объяснил, как судьи обычно защищают техничных игроков от постоянных ударов по ногам во время игры.
RT на русском 05:50
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU 22 апреля в 10:24
Хоккей
Сборная РФ по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022
Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новости 05:29
Экономика
Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до 1 октября
Российские банки могут перечислять пенсии на карты любых платежных систем после 1 июня, сообщил ЦБ.
Коммерсантъ 03:24
Общество
Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал в отставку
"Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 06:11
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02