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Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к тому, что большая часть (60%) российских предпринимателей имеет просрочку по аренде занимаемых помещений, свидетельствуют данные апрельского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
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НАФИ: 60% российских предпринимателей уже имеют просрочки по аренде

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