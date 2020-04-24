Коронавирус
РИА НовостиНАФИ: 60% российских предпринимателей уже имеют просрочки по аренде
Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к тому, что большая часть (60%) российских предпринимателей имеет просрочку по аренде занимаемых помещений, свидетельствуют данные апрельского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
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Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Политика
Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний
Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
РИА Новости вчера в 07:43
Политика
Донецку вернули название Сталино на три дня в году
Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
Здоровье
Число больных коронавирусом на Ямале возросло до 243 человек
В Ямальском районе заразились 74 человека, в Ноябрьске коронавирус подтвержден у 14 вахтовиков из Якутии.
Муксун.fm вчера в 04:31
Путешествия
Ростуризм предложил ввести в России многократные визы
"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Общество
Минздрав назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу 2020 года. Осенью возможно завершение испытаний препарата на добровольцах.
Lenta.ru 05:38
Общество
СМИ сообщили об отставке начальника новосибирской полиции
Новосибирск, 24 апреля 2020, 10:16 — REGNUM В Новосибирской области увольняется начальник управления МВД России Юрий Стерликов.
REGNUM 03:16
Авто
Обновлённый Toyota Hilux: первые изображения
В Сети появились изображения рестайлингового пикапа Toyota Hilux.
Журнал Авто.ру 05:34
Интернет
«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV
"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
Народные новости вчера в 05:46
Общество
Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
Общество
Врачи в Москве начали получать надбавки за борьбу с коронавирусом
Врачи городских и федеральных перепрофилированных стационаров, которые работают с заразившимися коронавирусной инфекцией, начали получать региональные надбавки к заработной плате.
ТАСС 02:44
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
ТАСС вчера в 13:17
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Политика
Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru вчера в 10:12
Футбол
Месси назван лучшим футболистом за последние 25 лет, Роналду — второй
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список лучших игроков за последние 25 лет по версии издания FourFourTwo.
Sport24.ru 00:40
Происшествия
В Омской области умер первый пациент с коронавирусом
Коммерсантъ 05:33
Политика
В СФ прокомментировали блокировку Киевом российской резолюции
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал блокировку Украиной российской резолюции по отмене санкций, сообщает RT.
Газета.Ru 05:23
Общество
В Татарстане выявили 14 новых случаев коронавируса
Восемь заболевших из Казани, трое из Дрожжановского района, по одному из Лаишевского и Буинского районов, один из Екатеринбурга. ⠀ Всего на 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 426 случаев коронавируса, 51 человек выздоровел.
АиФ Казань 03:56
Общество
СМИ рассказали об очередях из голодных американцев
Руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер рассказал, что никогда не видел таких огромных километровых очередей за продуктами.
Московский Комсомолец вчера в 17:08
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Здоровье
В Кировской области число больных коронавирусом выросло до 349 человек
Как сообщает пресс-служба Минздрава Кировской области, за сутки из инфекционного госпиталя выписаны два пациента.
Свойкировский.рф 04:40
Биатлон
Драчев не участвовал в созыве отчетно-выборной конференции СБР
Глава СБР Владимир Драчев заявил, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию союза, информирует РИА "Новости".
ProstoProSport вчера в 06:00
Происшествия
На подконтрольной Украине территории ДНР нашли огромный арсенал оружия
Ольгинка, 24 апреля 2020, 12:29 — REGNUM В бывшем детском лагере в посёлке Ольгинка на временно подконтрольной Украине территории ДНР полицейские нашли огромный арсенал оружия, сообщила 24 апреля пресс-служба Национальной полиции Украины.
REGNUM 05:29
Здоровье
Минздрав назвал противопоказанное беременным лечение от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 04:12
Интернет
«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер
В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru 22 апреля в 08:45
Общество
«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку
Вести.Ru вчера в 20:10