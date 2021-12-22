В частности, с 2022 года расширенное казначейское сопровождение будет применимо к госконтрактам на сумму от 1 миллиарда рублей, что, по оценке НАИК, приведет к значительным проблемам в финансово-хозяйственной деятельности подрядчиков.
С 1 января в России вступают в силу поправки в Бюджетный кодекс, регулирующие порядок казначейского сопровождения средств по госконтрактам, а также утвержденные правительством правила такого сопровождения.
43-летний Алексеенко был избран на пост мэра 17 ноября, а прежде занимал должности заместителя главы Туапсинского района, замглавы региона по вопросам ТЭК и ЖКХ, первого заместителя руководителя администрации губернатора Кубани.
Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в ходе спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по делу об убийстве депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года.
Американские власти рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине, пишут СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.
Американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и намерены работать над ответными мерами по линии этой организации, заявил офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай.