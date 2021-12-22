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НАИК предупредила о рисках остановки крупных дорожно-строительных проектов

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В частности, с 2022 года расширенное казначейское сопровождение будет применимо к госконтрактам на сумму от 1 миллиарда рублей, что, по оценке НАИК, приведет к значительным проблемам в финансово-хозяйственной деятельности подрядчиков.
РИА Новости
С 1 января в России вступают в силу поправки в Бюджетный кодекс, регулирующие порядок казначейского сопровождения средств по госконтрактам, а также утвержденные правительством правила такого сопровождения.
РИА Новости
Ассоциация обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову и министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с просьбой инициировать изменение срока вступления в силу новых норм.
РИА Новости
Расходы, не относящиеся к конкретному объекту, будут оплачиваться из собственных средств строительных компаний, сроки расчетов с контрагентами увеличатся.
РИА Новости

Подробнее о событии

Строители предупредили о «катастрофе» из-за новых правил по госконтрактам
РБК04:00
НАИК предупредила о рисках остановки крупных дорожно-строительных проектов
РИА Новости03:27
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