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НАК «Нафтогаз Украины» с 28 июля вынуждена перейти к физическому реверсу газа из Словакии

Дефицит на газовом рынке Европы вынудил НАК «Нафтогаз Украины» перейти на физический реверс газа из Словакии и Польши.
Коммерсантъ
Согласно данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, поставки ожидаются в объеме 0,53 млн кубометров в сутки.
Коммерсантъ
Дефолт, вероятно, помешает компании привлекать гарантии для заключения контрактов на покупку газа.
Коммерсантъ
В июне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что нефтеперерабатывающая промышленность в стране не функционирует из-за спецоперации России.
Lenta.ru

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Украина перейдет к физическому реверсу газа из Словакии с 28 июля
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