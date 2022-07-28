Lenta.ruНАК «Нафтогаз Украины» с 28 июля вынуждена перейти к физическому реверсу газа из СловакииДефицит на газовом рынке Европы вынудил НАК «Нафтогаз Украины» перейти на физический реверс газа из Словакии и Польши.КоммерсантъСогласно данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, поставки ожидаются в объеме 0,53 млн кубометров в сутки.КоммерсантъДефолт, вероятно, помешает компании привлекать гарантии для заключения контрактов на покупку газа.КоммерсантъВ июне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что нефтеперерабатывающая промышленность в стране не функционирует из-за спецоперации России.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииУкраина перейдет к физическому реверсу газа из Словакии с 28 июляОбщественная служба новостей21:04Украине приходится возвращаться к обратным поставкам газа из ЕвропыКоммерсантъвчера в 15:01Самое цитируемоеОбстоятельства заставили: Украина вернулась к реверсу газа из Словакии и ПольшиЦарьград20:57Украина вернулась к реверсу газа из Словакии и ВенгрииYakutsk.ru18:04НАК «Нафтогаз Украины» с 28 июля вынуждена перейти к физическому реверсу газа из СловакииLenta.ru18:32Украина начала транспортировку газа из Венгрии и СловакииВ Татарстане17:55Украина начала реверс газа из Словакии и ВенгрииИА Красная Веснавчера в 15:55Показать ещёОценить79Поделиться