Lenta.ruНАК «Нафтогаз Украины» с 28 июля вынуждена перейти к физическому реверсу газа из СловакииНАК «Нафтогаз Украины» с 28 июля вынуждена впервые с марта перейти к физическому реверсу газа из Словакии.КоммерсантъСогласно данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, поставки ожидаются в объеме 0,53 млн кубометров в сутки.КоммерсантъОднако в последнее время из-за сокращения поставок России в Европу по газопроводу «Северный поток» европейцам самим не хватает газа, и возможности «Нафтогаза» использовать виртуальный реверс сокращаются.КоммерсантъДефолт может помешать компании привлекать гарантии для заключения контрактов на покупку газа.ForbesЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruЭкономика сегодняФАНLife.ruРБКГазета.RuРосбалтТК ЗвездаYakutsk.ruПодробнее о событииУкраина возобновила обратные поставки газа из Европы без расчета на транзитный потокForbes23:08Украине приходится возвращаться к обратным поставкам газа из ЕвропыКоммерсантъвчера в 15:01Самое цитируемое«Коммерсантъ» узнал о физическом реверсе газа на Украину из СловакииРБК22:20Украина вернулась к реверсу газа из Словакии и ВенгрииYakutsk.ru18:04НАК «Нафтогаз Украины» с 28 июля текущего года вынуждена перейти к физическому реверсу газа из СловакииВ Татарстане17:55Украина начала реверс газа из Словакии и ВенгрииИА Красная Веснавчера в 15:55НАК «Нафтогаз Украины» с 28 июля вынуждена перейти к физическому реверсу газа из СловакииLenta.ru18:32Показать ещёОценить445Поделиться