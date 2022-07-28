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НАК «Нафтогаз Украины» с 28 июля вынуждена перейти к физическому реверсу газа из Словакии

НАК «Нафтогаз Украины» с 28 июля вынуждена впервые с марта перейти к физическому реверсу газа из Словакии.
Коммерсантъ
Согласно данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, поставки ожидаются в объеме 0,53 млн кубометров в сутки.
Коммерсантъ
Однако в последнее время из-за сокращения поставок России в Европу по газопроводу «Северный поток» европейцам самим не хватает газа, и возможности «Нафтогаза» использовать виртуальный реверс сокращаются.
Коммерсантъ
Дефолт может помешать компании привлекать гарантии для заключения контрактов на покупку газа.
Forbes

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