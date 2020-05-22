Происшествия
РЕН ТВНАК: Силовики обнаружили бандитов в Хасавюртовском районе Дагестана
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Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Политика
Украина подала в международный суд иск против России
Украина подала иск против России в Международный арбитражный суд в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Известия 07:45
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru 12:38
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 07:12
Общество
Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
Travel Russian News 09:17
Хоккей
СКА отдаст Карпова и Каблукова в «Металлург»
Нева Спорт 07:50
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Политика
Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни
Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
РЕН ТВ 09:33
Происшествия
Пассажирский самолет потерпел крушение в Пакистане
Пассажирский самолет «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение неподалеку от города Карачи провинции Синд.
Вести ФМ 07:00
Политика
НАТО проведет заседание из-за выхода США из Договора по открытому небу
Североатлантический совет НАТО 22 мая соберет экстренное заседание в связи с выходом США из Договора по открытому небу.
РБК вчера в 17:55
Общество
Вакцина от коронавируса МГУ вошла в перечень перспективных вакцин ВОЗ
"Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в университете.
Газета.Ru 12:53
Общество
Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса
Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Будущее России. Национальные проекты 08:32
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
Политика
Страны НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу
Накануне Дональд Трамп объявил, что Россия не соблюдает Договор по открытому небу, поэтому США из него выходят.
Эхо Москвы 12:31
Шоу-бизнес
Тарзан возмутился, что артистам не помогают, как пенсионерам
Пока у Сергея и Наташи Королёвой есть деньги, но Глушко даже боится представить, когда он с женой сможет вернуться к активной работе, ведь массовые мероприятия разрешат в самую последнюю очередь.
Paparazzi.ru 01:16
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 14:20
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым
Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия 10:52
Происшествия
На Украине тяжело ранили прокурора
Кривой Рог, Украина, 22 мая 2020, 14:05 — REGNUM В Кривом Роге тяжёлое ранение живота получил прокурор Алексей Пипка, сообщил 22 мая местный телеканал «Первый городской».
REGNUM 07:05
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Здоровье
Тамбовский губернатор: количество инфекционных коек увеличим до 1007
Тамбовские власти планируют увеличить количество инфекционных коек в регионе с 663 до 1007 единиц, сообщил в пятницу на брифинге глава администрации области Александр Никитин.
РИА Новости 13:03
Политика
Жириновский предложил испытать вакцину от коронавируса на заключенных
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24» озвучил свою идею о том, как ускорить проведение испытаний вакцины от коронавирусной инфекции.
Городовой 07:59
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей
Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26