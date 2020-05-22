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Происшествия В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова. 9

Происшествия В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета. 5

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