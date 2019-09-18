В городе Чегем Кабардино-Балкарии в ночь на среду нейтрализованы два боевика. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в ФСБ, в части города введен режим КТО.

В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика

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